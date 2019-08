周治平情人節尬歌金智娟！　台上突認了中年「快不能了」

▲周治平和金智娟7日合體開唱。(圖/尚時代文創娛樂工作室提供)



搖滾教母金智娟和周治平7日七夕情人節在華山Legacy開唱,這也是他倆相識22年的首次聯合音樂會,開場金智娟演唱《河堤上的傻瓜》、《搖搖搖》、《開心女孩》等經典快歌,瞬間讓台上台下hight成一團,更有忘情的觀眾跟著音樂起舞。

周治平接棒上場,演唱一連串的經典組曲《青梅竹馬》、《夢不到你》,以及為其他歌手量身打造的金曲《寂寞的眼》、《不要問我過得好不好》、《一天一點愛戀》等,還演唱今年將發行的新單曲《中年男子》,周治平打趣說:「今年若再不趕緊發行,『中年』這兩個字就快不能用了!」引來全場大笑,接著他也飆唱新歌《只如初見》。

金智娟和周治平相識淵源,是從周治平為金智娟寫歌、製作《花開花謝》開始,近年來兩人也常在國內外演出中同台相聚、合唱,昨更合唱多首中英文歌曲《擁抱著我》、《如今才是唯一》、《Can’t Take My Eyes off You》,也互相演唱改編對方的歌。

金智娟演唱Bassa Nova版《我和我追逐的夢》,周治平更突破肢體不協調障礙,邊跳邊唱《綠色水滴》,演唱會在《就在今夜》大合唱中劃下句點,他倆也和現場所有歌迷大合照,並相約明年情人節見。