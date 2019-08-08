6級地震嚇壞！　蔡旻佑：以為猛鬼現形「把我床掀翻」

記者關韶文／台北報導

蔡旻佑2019年加盟新東家何樂音樂，相隔四年進化成「怪乖牌唱作全才」推出全新大碟《變心記》，面對這第六號音樂作品，他透露在創作傳遞某種黑暗面，「畢竟陽光了麼久，我發現還是要釋放自己情緒，總會有一些低潮難過的時刻。」被問到今晨有沒有被地震嚇到，他則說，「以為猛鬼現形！」

▲▼蔡旻佑發行新專輯。（圖／何樂音樂提供）

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蔡旻佑為了新專輯籌備多時，第一次開會時他拿出DEMO試聽，沒想到看似多元豐富卻被打槍，慘遭「全數退貨」的他更被唱片高層當頭棒喝，他陷入低潮，選擇在家不出門，婉拒所有餐敘，「決定搬出家裡，展開獨立外宿生活！」

蔡旻佑在今年三月離家，在外租房擁有自己專屬空間，這是他掙扎許久的決定，計畫了一年，媽媽從原本不答應，「住家裡那麼舒服，幹嘛搬出去住」，再慢慢與家人溝通後才成功，他維持每週回老家吃飯、爸媽也會來租屋處相聚，但他堅持不給鑰匙、不給過夜兩原則。

▲▼蔡旻佑被地震嚇壞。（圖／何樂音樂提供）

父親節來到，談及父子相處情況，他表示蔡爸爸即將退休了，日前爸媽去看了新房子，希望退休後能有個更舒適的環境，該房市值上千萬，事後蔡爸爸暗示要他一起負擔、提出希望他交出每月所有收入，蔡旻佑笑說：「我還是希望經濟部分有獨立性，但付房貸我一定會盡心力！」

蔡旻佑自己外宿，清晨高達6級地震，他形容：「前晚被鬼壓床已經半夢半醒睡不好了，今早的地震第一時間嚇到以為猛鬼現形，力量強到要把我的床掀翻...才發現原來是地震...」新專輯《變心記》將於12日電台首播、14日MV首播。