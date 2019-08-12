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想要我的寶藏嗎？網瘋上《ETtoday》搶神秘邀請函、擠進「海賊萬博會」

▲▼航海王，奪寶爭霸戰，劇場版，邀請函。（圖／台北双喜電影提供）

▲睽違3年，魯夫一行人將在《航海王：奪寶爭霸戰》與眾多角色豪氣回歸大螢幕！（圖／台北双喜電影提供，下同）

娛樂中心／綜合報導

網路社群時代就是便利，有任何問題只要動動手指，傳私息或留言就有專人幫忙解惑。最近《ETtoday新聞雲》就收到許多讀者蜂擁而來的提問，一封封私訊、留言全都在問同一件事，「現在滑新聞滑到一半就有一封神秘邀請函跑出來，那是什麼？」、「點開來會不會怎樣呀？」更有腦筋動得快的網友直球發問，「是不是跟那個『海賊的寶藏』有關係？」

沒錯，最近網友收到的神秘邀請函，其實就是呼應即將全台上映的劇場版《航海王：奪寶爭霸戰》。和電影中向海賊們廣發的邀請函一樣，來自《ETtoday新聞雲》的邀請函現在要廣邀粉絲們一起拿下、前往世界頂尖祭典「海賊萬博會」的機會。即日起～8/18（日）於《ETtoday新聞雲》瀏覽新聞時，千萬要提高速度與警覺度，當航海王角色圖像突然滑出或快閃在頁面上，馬上截取螢幕畫面，並上傳到「ETtoday新聞雲」FB粉絲團的討論串，就有機會抽到電影票券，搶下與魯夫一行人作夥前進「全世界最狂海賊祭典」的機會，在紛亂的大航海時代，與熱血的夥伴們一起，為了爭奪海上霸權、傳說寶藏而戰。

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▲▼航海王，奪寶爭霸戰，劇場版，邀請函。（圖／台北双喜電影提供）

其實，早在今年6月電影預告釋出時，就已經有骨灰級粉絲誓言，此次劇場版絕對要二刷以上，網友也紛紛列出「必看亮點」。首先，此次的《航海王：奪寶爭霸戰》不只是睽違3年的最新劇場版回歸之作，更是紀念《航海王》二十週年的特別作品，一想到這部熱血動漫已經陪伴自己二十個年頭，粉絲們一定能在欣賞劇場版時，一併回味這些年來的感動。

更讓粉絲驚喜的是，此次劇場版史無前例的藉由精設的故事背景，巧妙將所有知名角色納入情節當中，除了主角群草帽海賊團，更有王下七武海、革命軍、世界政府諜報機關CP0、海軍與最惡世代的海賊們，陣容之所以如此華麗，就是因為大家全被「海賊萬博會」主打的「哥爾羅傑遺留的寶藏」吸引而來。一步步踏進主辦人陷阱的海賊們，也將遇到前所未見的最大BOSS，他們於是決定組成史上最豪華陣容「奇蹟共同戰線」，團結打倒共同敵人。

▲▼航海王，奪寶爭霸戰，劇場版，邀請函。（圖／台北双喜電影提供）

▲▼航海王，奪寶爭霸戰，劇場版，邀請函。（圖／台北双喜電影提供）

▲▼航海王，奪寶爭霸戰，劇場版，邀請函。（圖／台北双喜電影提供）

沒有最熱血，只有更熱血！近來釋出的預告片中，魯夫激動大喊：「這片海上沒有人能靠自己獨活的！」就已經預告《航海王：奪寶爭霸戰》熱血沸騰的走向。隨著劇情出現的動漫要角一一現身大螢幕，彷彿和多年不見的老朋友見面，也將讓死忠粉絲們淚光閃閃，《航海王：奪寶爭霸戰》不只是航海王迷不能錯過的暑假強檔，更可以說是身為作者、監製的尾田榮一郎獻給粉絲們最棒的禮物。

即將於8/21（三）上映的《航海王：奪寶爭霸戰》，已讓粉絲們摩拳擦掌準備搶票，但在此之前，別忘了先在8/18（日）前賭一波好運，多滑「ETtoday新聞雲」多截圖，說不定就能搶先得到電影贈票，提前準備與海賊們一同航向偉大的航道。

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航海王, 奪寶爭霸戰, 劇場版, 邀請函, 電影贈票, 双喜電影

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