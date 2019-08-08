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國中妹半夜和男同學OO！　2個月沒來…媽暴怒「懷孕了」一看驗完結局臉綠

記者田暐瑋／綜合報導

女孩子來月經代表進入青春期，也意味著開始具備生育能力。一名15歲的國二妹連續2個月月經沒有來，媽媽察覺不對勁，緊張地拉著女兒到醫院就診，一口咬定女兒最近和班上男生走得太近，現在沒了月經就一定是懷孕，女兒一句話也沒說，只露出不耐煩的態度，醫生一驗孕，結果果然是「好事一樁」，讓媽媽當場臉綠。

小兒科醫師陳木榮在《醫師好辣》分享個案，有個媽媽帶15歲就讀國二的女兒到醫院看診，主述是女兒月經已經2個月沒來，擔心女兒身體出狀況，隨後更爆料女兒最近和班上幾個男同學走很近，猜測有可能懷孕了，堅持請醫生幫忙驗孕。

▲國中妹月經沒來被懷疑懷孕。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲國中妹月經沒來被懷疑懷孕。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

女兒聽到媽媽的話後，一開始先是不停嘆氣，之後又大翻白眼，看得出母女關係並不好，醫生檢查後，確定沒有懷孕，笑說：「好消息，沒事！」媽媽這才鬆了口氣，但接著又指責女兒吃飯時間不正常，還會趁家人睡覺時，偷偷躲在被窩裡打電話到凌晨2、3點，作息非常混亂。

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▲國中妹月經沒來被懷疑懷孕。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲國中妹月經沒來被懷疑懷孕。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

醫生幫國中妹做完詳細的檢查後，確定各個器官都沒有出問題，看到國中妹身材瘦小，又聽見媽媽的指責，醫生表示，的確營養不均衡、作息失常會影響月經，但等凡「母女間緊繃的關係」這類生活壓力，也都會造成月經失調，媽媽聽了之後很不好意思，果然調整相處態度，女兒的月經也慢慢恢復正常。

▲國中妹月經沒來被懷疑懷孕。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲國中妹月經沒來被懷疑懷孕。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

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