踢破骨灰罈怪事連發　女星告誡⋯法師驚：那軍營妳怎敢去

記者許逸群／台北報導

女星李芳瑜日前上《震震有詞》分享「旅遊驚魂！這些事不可不信」，她在多年前曾與朋友到台中旅遊，在地的朋友慫恿去「廢棄軍營」探險，大夥人多壯膽便前往。沒想到在過程中意外踢破疑似骨灰罈，接著眾人紛紛遭遇不可置信的怪事。

▲李芳瑜分享多年前的「恐怖經驗」。（圖／翻攝YouTube）

「敢不敢嘛？」在朋友的慫恿下，一夥年輕人結伴前往所謂的廢棄軍營。但才沒走多久，一名朋友無意間踢破一個像是玻璃或陶土的罐子，「往下看，竟然是白白的東西，是不是骨灰罈？大家就一哄而散往外走，我們就回台北了。」以為沒事了的芳瑜與當時的男友，沒想到卻在回程中怪事連連。

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芳瑜透露，兩人在國道上突然一陣昏沈，便停到路肩小歇。可怕的是，「突然之間，碰碰碰，駕駛座的玻璃（外面）有人在敲，外面有一個人說『把錢拿出來』，我們就不理他把車開走。開走之後我就從後照鏡往後面看，沒有任何車停在我們後面，那個人也不見了。」

▲李芳瑜在車上遇到「搶劫」。（圖／翻攝YouTube）

詭異的事不僅如此，芳瑜在回家路上卻一路「鬼擋牆」，明明快到家了，相當熟悉的路線卻頻頻走錯路，原先只要20分鐘的車程開了超過1個小時。後來她都聯絡不上踢破玻璃罐的那位朋友，一周後才曉得，「她那天從軍營回去後車禍，被卡車撞到，到現在他走路都是一跛一跛的，就是踢到的那條腿。」

這件事發生在約8年前，在事發幾年後，芳瑜上靈異節目遇到來自台中的濟公師父，她跟師父詢問這件事情，沒想到師父一聽震驚地說：「那個軍營你們敢去啊？那是連有法力的法師都不敢去，非常非常的陰，它以前日據時代是個行刑場。」師父也呼籲：「那種地方，說不能去就絕對不能去！」

▲李芳瑜的經歷就連專業師父都震驚。（圖／翻攝YouTube）