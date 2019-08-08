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19歲男暗戀學長砸47萬變性！　當上模特兒「美到被求婚」…卻換來心碎結局

記者田暐瑋／綜合報導

在愛的面前，所有人都是平等的。長相甜美的日本模特兒竹内亞美（たけうち亞美）其實曾是個男兒身，國中時暗戀學長，才驚覺自己的性向，19歲那年決定賭上性命變性，連遺書都先寫好，手術幸運地結束了，她如願變成真女人，也交到了大6歲的男友，甚至被對方求婚，沒想到看似童話般的故事卻有著令人傷心的結局。

日本節目《中居くん決めて!》訪問31歲的竹內亞美，她本名是小野雄治郎，是菲日混血兒，從小就喜歡打扮成女孩，到了國中暗戀一名劍道社學長，但因為自己是男兒身，一直沒有辦法告白，心裡留下遺憾，高中時她搬離家住，便瞞著家人開始做女性打扮，某天她鼓起勇氣用女生扮相回家，媽媽看到不但沒指責，反而還稱讚很漂亮，讓她更有勇氣做自己。

▲竹內亞美。（圖／翻攝自竹內亞美IG）

▲竹內亞美。（圖／翻攝自竹內亞美IG）

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到了19歲那年，竹內亞美花了160萬日幣（約47萬元台幣）變性，由於當時變性手術風險高，一出差錯就可能會喪命，她仍決定放手一搏，還事先寫好遺書。最後幸好手術成功，但術後復原期痛不欲生，連上廁所和進食都很困難，雖然目前身分證還沒辦法改成女生，但她仍堅持自己的信念，繼續以女人模樣生活著。

▲竹內亞美。（圖／翻攝自竹內亞美IG）

▲竹內亞美變性前後。（圖／翻攝自竹內亞美IG）

身高173公分、體重55公斤的竹內亞美變性後當上模特兒，加上嚴格的飲食控管，身材更加曼妙，之後也和一名大6歲的男子相戀，她一直沒有勇氣坦承曾是男人的事實，雖然彼此有發生性關係，男友也絲毫沒有察覺異狀，在交往1年後，男友向她求婚，她才說出真相，而男友最後還是無法接受，兩人只好忍痛分手，原本的甜蜜戀情最終以悲劇收場。

▲竹內亞美。（圖／翻攝自竹內亞美IG）

▲竹內亞美身材保持得很好。（圖／翻攝自竹內亞美IG）

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