記者田暐瑋／綜合報導

宜蘭8日清晨發生規模6.4地震，整個北台灣明顯有感，各地紛紛傳出零星災情。前主播蕭彤雯一早被搖醒，整個人瞬間清醒，不過沒多久她就收到同事傳來的訊息，提醒她今天上班時要「慎選鞋子」提早到，知道原因後當場崩潰大喊：「我會死～～～～」

蕭彤雯一早在臉書關心粉絲安全，沒多久又發文說：「雖然今天不是晴天，但這絕對是個霹靂！」還附上3個大哭貼圖，原來是有同事在上班前傳訊息來，通知她公司電梯故障，還溫馨提醒：「穿球鞋來吧…早點來！！」最慘的是，上班樓層還是25樓，讓她當場眼神死：「天啊！不會吧～」

▲蕭彤雯收到同事傳訊。（圖／翻攝自蕭彤雯臉書）



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在崩潰的同時，已經有另一個烈士同事成功「攻頂」，蕭彤雯無奈說：「我會死～～～～」提前對粉絲說：「我今天可能會以嬌喘聲開場，是否等等該來開個爬樓梯直播。」粉絲則是笑著安慰「中午可以多吃一碗飯」、「爬完可以報名101登高賽了」、「以華麗的階梯有氧開啟一天的美好」。

地震專家、氣象局前地震測報中心主任郭鎧紋表示，這次宜蘭外海規模6.0地震，推估釋放的能量僅約0.5顆原子彈，但從2017、2018年到目前為止，台灣地震能量釋放的不多，雖然2018年花蓮0206地震規模有6.26，可是釋放的能量其實不到2顆。

▲蕭彤雯。（圖／翻攝自蕭彤雯臉書）

▲網友反應。（圖／翻攝自蕭彤雯臉書）

郭鎧紋說，台灣每年應該平均要釋放8顆原子彈能量，算下來每一個半月約會累積1顆原子彈，但因為近年規模6以上地震發生並不多起，因此從2017年至2019年8月15日，約還累積有16.5顆原子彈能量待釋放。