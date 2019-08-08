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6.0地震強晃「水晶洞當場斷成3節」　芳瑜住13樓財位全毀滿地碎片！

記者李玟儀／綜合報導

8日凌晨台灣東部海域發生芮氏歸名6.0的有感地震，不少民眾一大清早被震醒，各地陸續傳出災情，其中《女人我最大》的節目班底芳瑜家住13樓，狀況慘重，水晶洞倒下斷成3節，窗邊的地板上全是碎片，滿目瘡痍。

▲▼芳瑜家財位毀了。（圖／翻攝自芳瑜臉書）

▲芳瑜家財位毀了。（圖／翻攝自芳瑜臉書）

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芳瑜在家中用心布置了「財位」，但在這次大地震中全都毀了，桌子被晃倒在地，幾隻裝滿零錢的小豬撲滿躺在地上，有的完好無缺，有的零錢全都散落出來，最慘的是，紫色的水晶洞倒了之後斷成3大節，以及無限個小碎片，另外還有馬克杯等居家用品碎在地上，等於整個財位都垮了。

除了財位毀了之外，芳瑜家中餐桌上也是高腳杯倒了一片，其中還有震碎的碎片散落在桌面上，一不小心可能就會被扎傷。《ETtoday星光雲》記者致電關心，芳瑜表示：「沒什麼事一切還好、但因為我們在13樓所以搖起來有921的感覺，但就是我精心佈置的財位，水晶洞碎了好幾節。」

▲▼芳瑜家財位毀了。（圖／翻攝自芳瑜臉書）

▲芳瑜家滿目瘡痍。（圖／翻攝自芳瑜臉書）

另外像范瑋琪、王瞳、李千那等人也紛紛發文關心粉絲狀態，其中潘慧如被嚇到發抖，曾寶儀、王子家裡的電視直接倒下墜地，而張智成家裡的模型全毀，零件散落在地上，他驚魂未定地表示，「第一次目睹牆壁快垮的樣子！」

稍早，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這次震央位置是歷史上規模超過6發生的頻繁地區，主要就是南宜蘭構造的地震。在前幾年有一段時間，這個地區地震發生非常稀少，今年以來才慢慢有些地震發生，這次地震發生算是在預期內，雖然有沒有災損還不清楚，但這是一個好現象。

不過，由於規模6.0地震，對這個地區來說是非常多的，1920年曾經發生過規模8.0地震，今天的規模在這個地區也還算小，氣象局不排除1周內可能還會有更大地震。但如果今天這起是主震，後面的餘震數量不會太多，持續時間也不會太長，氣象局將持續觀察。

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