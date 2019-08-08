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口罩男神七鶴大人「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

記者張筱涵／綜合報導

大陸直播主喬碧蘿殿下真面目曝光後，引起一連串風波後遭到停權，沒想到近日又爆出一個男版的。名為「七鶴大人」的男主播主平常都戴著口罩，結果被拍到全臉照後網友驚嘆：「長得好像小夫！」

▲七鶴大人不管在直播或是上傳的照片和影片中都是戴著口罩。（圖／翻攝自a七鶴大人微博）

▲七鶴大人不管在直播或是上傳的照片和影片中都是戴著口罩。（圖／翻攝自a七鶴大人微博）

七鶴大人平時都以黑色口罩露出半臉示人，透過不同的眼妝搭配穿著整體散發一種迷濛神秘感，這樣的風格和外型吸引了超過600多萬粉絲追蹤，不過日前卻被曝光了他的全臉照片，嘴巴部分比較突起再加上顴骨比較高的關係，整個臉型有點梯形狀。

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▲▼七鶴大人全臉曝光被說像小夫（下左）和鴨嘴獸（下右）。（圖／翻攝自網紅趣聞微博、網路圖片、示意圖／路透社）

▲▼七鶴大人全臉曝光被說像小夫（下左）和鴨嘴獸（下右）。（圖／翻攝自網紅趣聞微博、網路圖片、示意圖／路透社）

▲▼七鶴大人全臉曝光被說像小夫（下左）和鴨嘴獸（下右）。（圖／翻攝自網紅趣聞微博、網路圖片、示意圖／路透社）

網友看了都忍不住調侃，「好像《哆啦A夢》裡面的小夫」、「天啊，是鴨嘴獸吧」，也有人分享過去曾巧遇七鶴大人的經驗：「我在那個粉紅色牆壁的店見過本尊，本人超級矮，我168，他比我矮很多很多，然後他那個時候坐在我對面桌子應該是對著手機直播，我男朋友和我都覺得挺娘的然後還是齙牙吧應該，因為他一不看手機就脫掉口罩了，沒想到是這麼大一網紅，直播的時候和私底下差很遠的比較粗魯。」

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喬碧蘿殿下, 七鶴大人

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