鹿希派一句話闖大禍！憲哥展父愛暖心向兒致歉

記者蕭雅玲／台北報導

吳宗憲與張秀卿認識30多年交情，日前受邀上年代《MUCH金點秀》錄影，節目中他稱連對方屁股幾根毛都知道，是真正的老「鄉」好，還爆料自己是是極少數看過張秀卿瘦的藝人，「以前約45公斤，現在（體型）已變成兩個張秀卿」！笑壞一旁的男主人邵大倫。

▲兒子鹿希派闖演藝圈開唱，吳宗憲力挺站台。（圖／華貴娛樂提供）

兒子鹿希派（吳睿軒）去年8月在IG揚言炸市政府，判賠50萬台幣，兒子鹿希派也在開完記者會後，私下對他說「爸爸對不起」，吳宗憲認為，前面3個女兒都是他親手帶大，再忙、再辛苦、每一個人的畢業典禮都有參加，唯獨兒子的參與最少，對此他感到抱歉對兒說：「爸爸陪你最少，我跟你道歉，因為你爸叫吳宗憲」。





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▲吳宗憲因工作忙自曝陪兒子鹿希派時間很少。（圖／華貴娛樂提供）

他認為生孩子不外乎「生、養、教、陪」，而他生、養、教3環都做到了，兒子也考到了最好的音樂學府「美國伯克利音樂學院」，最後做錯了事，身為家長，也「陪」孩子開記者會共同面對，憲哥語重心長地說：「爸爸陪你每一次的失戀，爸爸陪你每一次的失敗，而不是陪你每一次的成功，生孩子有兩個作用，就是欣賞他，第二個就是對他的付出」言談之間流露滿滿父愛。