安苡愛凌晨鑽豪宅密會綜藝大哥？　憲哥出面回應了

記者蕭雅玲／台北報導

吳宗憲（憲哥）日前傳出與「國光女神」安苡愛的緋聞，更被爆出女方凌晨4點到他家，日前吳宗憲上年代《MUCH金點秀》錄影無奈表示，「我當天根本沒有進去（家裡），我是在朋友家打麻將」！

▲吳宗憲受邀上張秀卿與邵大倫主持的節目。（圖／年代MUCH提供）

吳宗憲這回受邀上《MUCH金點秀》錄影，除了大談緋聞女友，還侃侃而談他的「死對頭」網紅陳沂與館長口水戰，他也說：「（他們）共同特色 ，就是愛指著人家罵！」提到與他恩怨難扯的黃安，「罵我黃安才能踩在我肩上紅，他已銷聲匿跡」。





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▲吳宗憲與張秀卿交情30年，日前受邀上節目。（圖／年代MUCH提供）

節目中吳宗憲還唱了「死對頭」黃安代表作《新鴛鴦蝴蝶夢》，對此他也說：「我跟他同一時間出道，《新鴛鴦蝴蝶夢》如不是搭電視劇《包青天》，這首歌不會紅，它是非常簡單的五聲音階組成，而且它主要旋律來自於琉球當地民謠，90%旋律一樣，基本上是抄的」！憲哥更嗆黃安「裡面有哪一句歌詞是你寫的？『秋刀斷水水長流、舉杯澆愁愁更愁』，這都古詩詞啊！你有付版權給李白、杜甫？」



憲哥上節目不化妝、私下也不敷面膜，在《MUCH金點秀》呈現最自然的一面，憲哥自誇皮膚如嬰兒屁股，嘟嘴獻寶「屁眼」，讓邵大倫求饒，「我螢幕前的女兒才1歲」！