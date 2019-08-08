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女地勤1人擋一群粉絲　轉頭「見王源慢慢走」嘶吼：你走快一點！

記者張筱涵／綜合報導

藝人常為了繁忙行程需搭飛機來往各地，許多粉絲也會特地前往機場接送機就為了看到偶像一眼，7日時就有一則王源接機影片爆紅，每個人點開都被地勤的嘶吼功笑到不行。

▲王源常為了行程搭機來往各地。（圖／翻攝自王源微博）

▲王源常為了行程搭機來往各地。（圖／翻攝自王源微博）

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微博7日流傳著一則王源的接機影片，可以看見戴眼鏡、綁馬尾的女地勤人員敞開雙手擋住粉絲，其實看起來並沒有暴動，但可能她一個人撐住還是吃力，一轉頭看到慢慢走的王源就大喊：「王源你走快一點！」旁邊的粉絲也嚇得轉過去看，短短7秒的影片瞬間有5000多人轉發，每個人都笑到不行。

►想看地勤大喊影片請點我。

▲地勤人員對著王源大喊。（圖／翻攝自天秀bot微博）

▲地勤人員對著王源大喊。（圖／翻攝自天秀bot微博）

另外，TFBOYS將在10日於深圳舉辦出道6周年演唱會，在6日晚間、7日凌晨王俊凱、王源、易烊千璽陸續抵達，沒想到除了3個大男孩之外，機場又迎來一位大明星，是Super Junior的銀赫。

雖然沒有公開此行到深圳的行程為何，不過微博上有不少爆料博主透露：「李赫宰（銀赫本名）去深圳指導TFB（指TFBOYS）。」傳言一出把網友嚇呆：「震憾我全家！」事實上幾個月前，曾盛傳TFBOYS的經紀公司時代峰峻打算和SM娛樂合作，不過一直沒有後續消息，外界以為純屬謠言，如今又傳出銀赫現身深圳是為了TFBOYS演唱會，不論消息是否屬實，雙方的關係都令人好奇。

▲▼傳SJ銀赫將指導TFBOYS。（圖／翻攝自微博）

▲SJ銀赫現身深圳機場。（圖／翻攝自微博）

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