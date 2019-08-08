艾瑪華森「大10歲新歡」曝光！起底超狂背景　124億FB旗下公司創辦人

記者李玟儀／綜合報導

好萊塢女星艾瑪華森（Emma Watson）內在、外在俱佳，多年來身邊不乏追求者，在2018年10月被拍到和科技公司CEO布蘭登華爾沃斯在餐廳激吻，但時隔半年又在5月爆出新戀情，對象是R&B天后艾莉西亞凱斯同父異母的弟弟Cole Cook，不過近日疑似又有新對象，是一名身家高達124億元的科技新貴。

▲艾瑪華森與新歡共進晚餐。（圖／CFP）

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據《每日郵報》報導，艾瑪華森週日在加州被目擊和一名身穿白色上衣、黑色長褲，上半身套一件藍色襯衫的男子約會，用餐完畢後兩人一起共乘黑色計程車離開，上車前男方特別晚了她幾步，一前一後行動頗為小心謹慎。

據悉這名男子也叫布蘭登，不過是Brendan Iribe，今年39歲，和艾瑪華森相差10歲，他是臉書旗下科技公司Oculus的創辦人及前任CEO，身家約新台幣124億元，十足科技新貴。

▲Brendan Iribe。（圖／CFP）

29歲的艾瑪華森一直以來對感情生活相當保密，在訪問時總是避談相關話題，與美國科技新貴威廉奈特（William Knight）結束了2年戀情後，去年爆出與《歡樂合唱團》寇德歐沃斯崔交往，不料6個月後就傳出分手消息，同年10月她被拍到與布蘭登華爾沃斯在墨西哥的海邊約會、接吻，之後又和天后弟弟疑似有段戀情，一直到近日的科技新貴，身邊的追求者幾乎都是有頭有臉的人物。