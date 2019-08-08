突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

記者田暐瑋／採訪報導

北台灣8日清晨發生規模6.4地震，中和更驚傳有婦人被衣櫃壓傷命危。一對情侶在地震前剛好在講電話，地震發生瞬間女友突然尖叫一聲，電話隨即斷訊，男方回撥好幾通都沒有人接，心急如焚立刻飆車到女友家，結果一衝進門的畫面讓他當場愣在原地。

有男網友在「爆廢公社」發文，透露和女友5年來都有睡覺通電話的習慣，8日清晨的地震前，兩人正好醒來也聊了幾句話，此時突然天搖地動，話筒裡只聽到女友尖叫一聲，電話就立刻斷掉，之後他再怎麼回撥都沒有人接，急得他立刻衝下樓開車直奔女友家。

▲女友尖叫斷訊，男友急奔她家。（圖／讀者授權）

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好死不死，男網友發現車子沒油，先衝到加油站加油，但最後等不了，給了1000元只加了130元的油就喊停，連找的錢都沒拿就一路從士林飆到南勢角，沿路就算有測速照相也都沒停，急忙找來24小時的鎖匠開門，結果一衝進屋裡，卻看到房內一片祥和，親愛的女友還躺在床上呼呼大睡。

看到這一幕，男網友當場傻眼，但擔心女友沒睡飽，貼心地沒叫醒女友，默默一個人離開，有網友質疑故事真實性，但他強調女友真的是秒睡型，而且手機又開靜音，平常兩人也常常聊天聊到睡著，電話就放在旁邊，才會發生這個甜蜜的誤會，對於部分酸民的諷刺，他也霸氣回：「可能是我太小題大作，但如果有深愛的人應該懂我的感受。」

▲女友睡得超平穩。（圖／讀者授權）

男網友接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時，透露當下女友都沒接電話，加上女友剛搬新家，對屋況不熟，以為是不是房子倒塌了，腦袋一片空白，整個人緊張爆表，女友醒來後聽到此事，解釋當時也沒多想就睡著了，還擔心他被測速拍到：「罰單怎麼辦？」

看到這麼貼心的男友，許多網友也直呼羨慕「行動派舉動，真的會感動很久」、「尖叫完秒睡好厲害」、「看得出來你有多愛她」、「別人的男朋友總是不會讓我失望」、「真的是好男友～雖然很好笑」、「我要是男友就當場臉綠，害人急得要死」。

▲網友反應。（圖／翻攝自爆廢公社）