張智成「第一次目睹牆壁快垮」地震猛搖狂晃　安以軒坐月子嚇傻拔腿衝嬰兒房

記者李玟儀／綜合報導

8日凌晨台灣東部海域發生芮氏規模6.0的有感地震，各地陸續傳出停電災情，不少民眾更是一大清早被震醒，久久無法平靜心情，很多藝人也陸續在社群平台上報平安，其中正在坐月子的安以軒嚇到無法淡定。

▲安以軒坐月子遇到地震。（圖／翻攝自安以軒臉書）

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安以軒在7月中卸貨，目前還在月子中心調養，一大清早突然發生地震，晃得又久又厲害，讓她直呼「這次真的有嚇到」，而升格當媽後，在這種緊急時刻第一個想到的就是孩子，她迅速下床衝去嬰兒室抱寶寶，還好地震停了，但是仍心有餘悸，「做了媽媽真的無法淡定了，一顆心全揪在一起，希望大家一切平安。」

另外像范瑋琪、王瞳、李千那等人也紛紛發文關心粉絲狀態，其中潘慧如被嚇到發抖，曾寶儀、王子家裡的電視直接倒下墜地，而張智成家裡的模型全毀，零件散落在地上，他驚魂未定地表示，「第一次目睹牆壁快垮的樣子！」

▲張智成模型全毀。（圖／翻攝自張智成臉書）

稍早，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這次震央位置是歷史上規模超過6發生的頻繁地區，主要就是南宜蘭構造的地震。在前幾年有一段時間，這個地區地震發生非常稀少，今年以來才慢慢有些地震發生，這次地震發生算是在預期內，雖然有沒有災損還不清楚，但這是一個好現象。

不過，由於規模6.0地震，對這個地區來說是非常多的，1920年曾經發生過規模8.0地震，今天的規模在這個地區也還算小，氣象局不排除1周內可能還會有更大地震。但如果今天這起是主震，後面的餘震數量不會太多，持續時間也不會太長，氣象局將持續觀察。