6.0地震震垮百萬書房！　男星家「上千本書砸落」玻璃碎裂…網驚：根本電影場面

記者田暐瑋／綜合報導

中央氣象局8日清晨5時28分左右發出國家級警報，台灣東北地區發生規模6.0地震，震驚北台灣。不少藝人家中都成受災戶，王子邱勝翊家裡晃到連電視都掉下來，伊能靜家則是化妝台上的瓶罐全散落一地，第一時間就抱起孩子往外衝，謝哲青家災情更慘，書房上千本書全被震垮，畫面像是拍電影一樣震憾。

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▲藝人全被震醒。（圖／翻攝自臉書）



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這次的6.0地震相當有感，藝人們在睡夢中全被嚇醒，王子第一時間關心粉絲平安，卻也心有餘悸透露：「我家電視都掉下來。」曾寶儀也PO出家裡電視砸落在地的照片，伊能靜家更是慘烈，她地震發生當下抱著孩子往外衝，回到家才發現架上東西全倒，瓶罐也散落一地，哄完孩子睡覺後驚覺背部很痛，才想起相框砸在她的背上，讓她驚魂未定。

▲伊能靜家地震災情。（圖／翻攝自伊能靜臉書）



此外，作家兼主持人謝哲青家中則是有如世界末日，書房中上千本書全被震落，就連玻璃也都碎了一地，他拍下的災情照片相當震撼，只見書本在地上堆成一座小山，連走路的地方都沒有，網友見狀驚恐說「看您的書房這樣，擔心圖書館了」、「愛書人最怕的場面」、「14樓，衣櫥的門都被搖開了」。

▲謝哲青書房。（圖／翻攝自謝哲青臉書）



氣象局稍早說明，宜蘭外海在8日5時28分發生芮氏規模6.0的有感地震，地震深度22公里，全台幾乎有感，這起地震主要是南宜蘭構造引起地震，過去這個位置就是經常發生規模超過6以上地震的區域，不排除後續還會有更大地震。內政部亦立即成立中央災害應變中心，目前初步傳出台北市萬華區、新北市林口區部分區域停電。