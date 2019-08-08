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金桐俊拍戲狂被罵！蘇志燮一席話點醒　劇組演員都幫他

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像團體帝國之子（ZE:A）金桐俊（김동준），從出道開始就不斷挑戰演技，2016年時終於演出正規劇《閃耀的恩秀》的男主角，還是100多集的長劇，坦言拍這部戲表現不好多次被罵，因為蘇志燮前輩的一席話，讓他學習到很多。

▲金桐俊拍戲狂被罵！蘇志燮一席話點醒　劇組演員都幫他。（圖／緯來戲劇台提供、記者蕭采薇攝）

▲金桐俊拍戲狂被罵！蘇志燮一席話點醒。（圖／緯來戲劇台提供、記者蕭采薇攝）

金桐俊首次長劇獻給《閃耀的恩秀》，他坦承第一次拍長劇，棚拍時看到三台攝影機拍攝讓他感覺很神奇，3年前拍攝當時也正是他在煩惱演戲這條路是否適合自己的時候，過程中挨罵很多次，也讓他從頭學習，還好有女主角李令恩的幫助，在一旁鼓勵著他。

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他回憶什麼都不懂的他，在演員這條路上有不少前輩幫忙，例如第一次拍攝電影作品《超完美殺手》跟蘇志燮合作，對方傳授他演員的重要性：「拍攝現場的氣氛是由演員製造的，要盡量跟更多人交流，抱持著幸福的心態。」

▲金桐俊主演《閃耀的恩秀》。（圖／緯來戲劇台提供）

▲金桐俊主演《閃耀的恩秀》。（圖／緯來戲劇台提供）

後來拍《閃耀的恩秀》即使常常被罵，劇中飾演他父親的資深藝人林採茂也提醒他，這麼多工作人員都很辛苦，當演員的一定要開心地表現，所以，即使被罵也趕快反省，把戲演好！

《閃耀的恩秀》講述金桐俊飾演的秀浩，是典型的富家小兒子，被爸爸嫌棄沒哥哥優秀，跟媽媽拿資金要投資卻被朋友騙，成天被父親拿來與優秀的哥哥相比，遇上女主角李令恩後，開始蛻變成懂事的男人。台灣電視也看得到，在緯來戲劇台晚間8至10點播出。

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

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關鍵字

金桐俊, 蘇志燮, 閃耀的恩秀, 日韓風

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