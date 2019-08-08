專訪／《不能是朋友》可菲豪放買可樂！袁艾菲羞曝「解男人褲檔」秘密

記者林奕如／專訪

《我們不能是朋友》中瀟灑自在韓可菲，是無肉不歡的肉食女，躺在沙發上不斷渴望喊出：「好想買可樂（make love做愛）」，袁艾菲演來自然又生動，甚至不少人入戲私訊她：「妳是不是很騷。」她大噴笑向《ETtoday星光雲》透露：「可菲擅長解男人褲檔，但我此生中沒有解開過別人的褲檔。」

▲▼袁艾菲接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者季相儒攝）



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可菲忠實自己個性，更是周惟惟（郭雪芙 飾）身旁最強閨蜜，幫忙擋巴掌外，也百般開導她的感情，不少人圈粉直呼：「根本是拿男一劇本。」袁艾菲燦笑點頭，她說，「其實可菲是周惟惟對照組，某一方面在講惟惟心思，她知道周惟惟內心真的喜歡誰，但社會道德綑綁、眼光讓她無法做，所以可菲有一幕才會點醒周惟惟：『妳敢說妳內心沒有動搖過！』」

▲▼袁艾菲飾演韓可菲圈粉無數。（圖／記者季相儒攝）





韓可菲活得真性情，戲播出後不少人私訊「想變成可菲」，還有人剪成可菲頭、妝容也仿效此角色，袁艾菲分析：「大家喜歡她原因，並不完全是肉食女關係，她講了很多女性心聲，因為東方亞洲人而言，女性會比較壓抑，可菲就是勇敢幫別人承擔，像是說出：『怎樣人就是我睡的、我就是想要吃他。』這樣直接了當的話，女生會想『天啊，我很想成為可菲』，可菲勇敢做自己，讓大家覺得很羨慕。」

▲網友入戲私訊問袁艾菲：「妳是不是很騷」。（圖／記者季相儒攝）

她自認跟角色韓可菲相像程度約30到40％左右，「還是有一點像，不然也真的太難演了。」但她學不來韓可菲自在這一塊，袁艾菲老實坦言：「袁艾菲是公眾人物，就是被社會大眾理念綑綁，我有做自己的部分，可是其實很多時候，還是依照大家的期望和期待前進，會在意對方觀感。」

▲袁艾菲飾演肉食女可菲，引起熱烈討論。（圖／記者季相儒攝）

這部戲點出人性一面，陷入在愛情裡面，誰都難以逃脫，袁艾菲雖然是出演者，但她跟著看戲，也感觸深刻，她直呼：「這部戲很寫實，每個人有每個人立場，都有自己優缺點，像是褚克桓有自己的責任要面對、惟惟面臨社會眼光壓力、321（黎皓一）覺得所做一切是為了更好未來、子媛則是不願意在愛情清醒，我們看戲的人是上帝視角，但身處其中的人真的不知道。」

▲袁艾菲劇中經典台詞：「我要買可樂。」（圖／翻攝愛奇藝）