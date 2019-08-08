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馬思純被羞辱「倒酒在頭上」　鄧倫霸氣保護：她是我的人！

記者林奕如／綜合報導

鄧倫在《加油，你是最棒的》和馬思純（飾演福子）合作演出，俊男美女配，吸引不少劇迷目光。最新一集中，他在一場飯局上，為了保護被酒澆頭、徹底被羞辱的馬思純，也對醉酒的導演還以顏色，霸氣護女方：「現在福子是我的人，誰也別想欺負她！」男友力Max，讓不少粉絲入迷。

▲鄧倫霸氣護馬思純 。（圖／翻攝愛奇藝）

▲馬思純劇中被醉酒導演羞辱 。（圖／翻攝愛奇藝）

鄧倫角色是北漂10年孤兒郝澤宇，立志成為一位好演員，無奈卻成為一位過氣藝人，遇到失業青年福子（馬思純 飾）、計程車司機福子爸（韓童生 飾）、中年少女牛美麗（倪虹潔 飾）共同組成「臨時家庭」，眾人想要把郝澤宇捧紅，彼此互相加油，碰撞出夢想的故事。

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▲鄧倫霸氣護馬思純 。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼ 鄧倫霸氣護馬思純：「現在福子是我的人！」（圖／翻攝愛奇藝）

▲鄧倫霸氣護馬思純 。（圖／翻攝愛奇藝）

鄧倫真情流露表示對這個角色有共鳴，「我的演藝之路和郝澤宇有80%的相似之處，我不需要演，也不需要心理建設，因為他經歷過的我都經歷過，演這個角色有時候像演自己。」

▲▼ 鄧倫、馬思純 。（圖／愛奇藝提供）

▲ 鄧倫、馬思純合作《加油，你是最棒的》 。（圖／愛奇藝提供）

金馬影后馬思純為了更符合角色形象，特地增肥演出：「可能最開始導演只說增肥5斤（2.5公斤），最後自己吃著吃著就完全收不住了，就胖了15斤（7.5公斤）。」她整個人圓了一圈，圓臉擠出雙下巴，猛被粉絲吐槽，但也有不少人稱讚她敬業，「看起來更減齡可愛」。

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鄧倫, 馬思純, 加油，你是最棒的, 加油, 福子爸, 韓童生, 牛美麗, 福子, 倪虹潔

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