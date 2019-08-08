《101》李鎭赫有心臟病！　動刀救命⋯粉絲心疼：舞台都很賣力

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣節目《Produce 101》系列打造出多位偶像，第四季在6月結束播岀，UP10TION成員李鎭赫雖落選，反而獲得極高人氣，7日受邀出演談話性節目《黃金漁場》，他卻自爆患有先天性心臟病，因此體力比別人差，煙、酒、咖啡也無法喝，甚至曾經動念放棄練習生生活，出道4年首度透露自己有心臟病，令在座的主持人嚇了一跳。

▲《101》李鎭赫首度談到自己有心臟病。（圖／翻攝自MBC）



李鎭赫身為出道4年的團體UP10TION，7日首次以個人身份登上《黃金漁場》，他直呼非常緊張，也不曾預想過自己的人氣會這麼高。事實上，他患有先天性心臟病，出生時因心臟瓣膜有異常動了手術，「因為是很小的時候動手術，我以為每個人胸前都會有這種的疤痕。」直到後來當練習生，他才發現事實，自己的體力比別人差，連父母都出面阻止他不要當偶像。

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▲《101》李鎭赫因心臟瓣膜異常，小時候曾開刀救命，因此他一直以為大家胸前都有疤痕。（圖／翻攝自MBC）



李鎭赫不願意被疾病打倒，反而更努力克服，不只心臟變大了，肌肉也跟著變發達，他坦言雖然有心臟病，但主治醫生都覺得很神奇，而他至今也會定期到醫院檢查，並自發性地不碰煙、酒、咖啡。

然而，李鎭赫輕描淡寫地承認生病了，反而讓歌迷更加心疼，有觀眾翻出他過去在《Produce 101》的《龜船》表演舞台，絲毫看不出來他有任何不適，力道也相當到位，背後付出的努力必是辛苦的汗水。