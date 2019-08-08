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神田宇乃超炫富！　陪讀8歲女兒「出動直升機」超狂防曬法被酸爆

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星神田宇乃2007年和「柏青哥小開」西村拓郎結婚，老公升任副社長，家族事業年賺1600億（約480億），同時還經營房產開發，遊樂中心等。她婚後時常在社群網站分享炫富生活，暑假為了接送女兒上課，還出動直升機避開夏季塞車潮！

▲▼神田宇乃出動直升機，接送女兒成為網路話題。（圖／翻攝自IG／神田宇乃）

▲神田宇乃出動直升機，接送女兒成為網路話題。（圖／翻攝自IG／神田宇乃）

神田宇乃為了送女兒參加小提琴集訓，出動直升機飛往山梨縣精進湖，而且上空面對日光直射，還在機艙裡撐起陽傘遮陽，自嘲「直升機還撐傘。」她結婚12年育有一個女兒，對孩子非常疼愛，打從女兒3歲半起，已經連續4年送去參加小提琴活動，還告訴粉絲，這趟飛行從東京出發，只需花40分鐘就抵達目的地了。

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▲▼神田宇乃連續4年陪女兒去精進湖參加集訓。（圖／翻攝自IG／神田宇乃）

▲神田宇乃連續4年陪女兒去精進湖參加集訓，每趟飛行40分鐘。（圖／翻攝自IG／神田宇乃）

▲▼神田宇乃飛上天被太陽曬，機內撐起陽傘。（圖／翻攝自IG／神田宇乃）

▲神田宇乃飛上天怕太陽曬，機內撐起陽傘。（圖／翻攝自IG／神田宇乃）

網友驚呼「搭直升機不怕塞車還能縮短時間，果然是有錢人」、「在直升機裡舉著陽傘真是前所未見，我一早就開始笑了。」不過也有人批評過於炫富「撐傘會遮住飛行員視線」、「讓孩子學會鋪張奢侈不好吧」、「擔心女兒的未來」、「怎麼沒有專機。」

▲▼神田宇乃首次搭直升機飛京都，炫富生活被網友吐槽「怎麼沒專機。」（圖／翻攝自IG／神田宇乃）

▲神田宇乃首次搭直升機飛京都，炫富生活被網友吐槽「怎麼沒專機。」（圖／翻攝自IG／神田宇乃）

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