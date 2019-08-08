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分手當兒戲…超模貝拉哈蒂德「2次分手」威肯　復合1年又掰了

記者阮巧雯／綜合報導

超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）和饒舌歌手威肯（The Weeknd）兩人交往期間已經分手過一次，再度復合後，感情如膠似漆，最後乾脆開始同居，更傳出婚期已近，準備步入婚姻。但貝拉和威肯6日又傳出已「正式分手」，二次分開的兩人，讓外界看得一頭霧水。

▲▼貝拉哈蒂德（Bella Hadid）和威肯（ The Weeknd）二次分手。（圖／翻攝自IG／bellahadid）

▲超模貝拉哈蒂德擁有姣好身材和精靈般臉孔。（圖／翻攝自IG／bellahadid）

據外媒《E！NEWS》報導，知情人士透露：「貝拉和威肯已經正式分手。」表示「距離」是兩人分手主因，由於雙方到處旅遊，又一直錯開見不到面，造成彼此身心靈已經不在同一個世界，產生了摩擦。消息來源也補充說道：「貝拉現在忙於準備時尚週，而Abel（威肯本名）也都專心在做音樂和他的第一場演出。」

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▲▼貝拉哈蒂德（Bella Hadid）和威肯（ The Weeknd）二次分手。（圖／翻攝自IG／bellahadid）

▲貝拉哈蒂德和威肯第一次分手復合後，感情比以前更好。（圖／翻攝自IG／bellahadid）

但外界對兩人二次分手感到麻木，貝拉和威肯在2015年4月第一次在一起，1年半後，於2016年11月分手，最終又在2018年7月再度復合，10月開始同居，更總是在IG放閃曬甜照。兩人如今又再次分手，眾人都認為，這對歡喜冤家過不到半年又會再度復合。

對此，另一位知情人士透露：「兩人希望等雙方都準備好了，再重新開始。在此之前，他們會將重心放在各自的事業上。」由此聽來，兩人並沒有把話說死，粉絲也認為，貝拉和威肯再度復合只是時間長短問題。

▲▼貝拉哈蒂德（Bella Hadid）和威肯（ The Weeknd）二次分手。（圖／翻攝自IG／bellahadid）

▲兩人更傳出婚期已近，如今又傳出再度分手，讓外界看得一頭霧水。（圖／翻攝自IG／bellahadid）

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

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貝拉哈蒂德, 威肯, Bella Hadid, The Weeknd

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