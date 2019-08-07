ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊千霈二胎改名了！　等了9個月...「Q妹」超音波正面照曝光

記者林彥君／台北報導

楊千霈和老公婚後育有一女「娃寶」，現在肚中的二胎「寶妹」即將出生，挺著9月肚的她今（7日）到婦產科產檢，楊千霈向《ETtoday星光雲》說，距離卸貨不到1個月的她已增重14公斤，胎兒約2800公克，她笑說因為每次產檢寶妹都不露臉，她索性叫女兒「Q妹」，果然成功拍到女兒的正臉，讓她決定幫女兒改名。

▲▼楊千霈 。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈 Pink Yang）

▲楊千霈二胎「Q妹」的超音波照片。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈 Pink Yang）

楊千霈笑說，之前產檢時女兒都不讓她看，心想：「該不會是不喜歡這個名字吧？叫了9個月寶妹，現在要改名了。」至於會有Q妹的想法，是因為娃寶常把寶妹的音發不準，想到娃寶老指著她的肚子叫「阿咩ㄇㄧㄝˊ」，「看到自己的肚子圓圓大大的很可愛，所以這次產檢索性就叫『Q妹』試試看，竟然轉過來了！」

請繼續往下閱讀...

▲▼楊千霈 。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈 Pink Yang）

▲楊千霈卸貨倒數中。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈 Pink Yang）

她在臉書上分享Q妹的超音波照片，心滿意足地說：「老實說，這是第一張有拍到臉臉的超音波照片，雖然也不是多清楚，但我很滿意了。」

楊千霈四肢纖細，不過醫生有提醒她體重胖太多，要多吃高蛋白，因為肚子太大現在容易腰痠背痛。楊千霈一直到7月才把工作告一段落，準備待產，她日前挺著巨肚和老公、寶妹及婆婆一起拍全家福照片紀念，紀錄幸福的一刻。

▲▼楊千霈孕婦照。（圖／宋子凡攝影工作室提供）

▲楊千霈挺孕肚拍全家福。（圖／宋子凡攝影工作室提供）

歐陽娜娜背電吉他飆新歌《To Me》　網友：很不一樣的她

推薦閱讀

兒女指窗戶喊「媽媽有鬼」：骷顱頭飄來飄去！　楊皓如：他們隔3年講同樣話

兒女指窗戶喊「媽媽有鬼」：骷顱頭飄來飄去！　楊皓如：他們隔3年講同樣話

王仁甫哭喊：想解約！付不出1500萬元違約金...他氣炸拿抱枕丟老闆

王仁甫哭喊：想解約！付不出1500萬元違約金...他氣炸拿抱枕丟老闆

曾智希血流1個月「覺得自己快死掉」　卵巢老化萎縮：好怕不能生

曾智希血流1個月「覺得自己快死掉」　卵巢老化萎縮：好怕不能生

《瞳鈴眼》林芷薇借3萬元辦父喪事　老公算利息6000元...傻眼：他存款有千萬！

《瞳鈴眼》林芷薇借3萬元辦父喪事　老公算利息6000元...傻眼：他存款有千萬！

阿達分手Lulu首露面...90度鞠躬道歉「大家都是討生活」：能說我一定說！

阿達分手Lulu首露面...90度鞠躬道歉「大家都是討生活」：能說我一定說！

許維恩洩病況「不知何時發作」　認了聚會沒有呂銳：我都跟家人吃飯

許維恩洩病況「不知何時發作」　認了聚會沒有呂銳：我都跟家人吃飯

這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

夏語心外景噴血！赤腳踏進水坑慘叫「腳掌舉在臉前確認」：刺了2顆海膽

夏語心外景噴血！赤腳踏進水坑慘叫「腳掌舉在臉前確認」：刺了2顆海膽

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

大馬女神床照曝光…細肩帶洩豪溝！　《大學生了沒》史丹深夜放閃又秒刪

大馬女神床照曝光…細肩帶洩豪溝！　《大學生了沒》史丹深夜放閃又秒刪

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

Krystal IG辦4年「曬f(x)緊擁合照」　粉絲淚崩：等到了

Krystal IG辦4年「曬f(x)緊擁合照」　粉絲淚崩：等到了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

大馬女神床照曝光…細肩帶洩豪溝！　《大學生了沒》史丹深夜放閃又秒刪

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

Krystal IG辦4年「曬f(x)緊擁合照」　粉絲淚崩：等到了

《玩很大》小鬼「8分鐘23次」全被拍：賤喔！　畫面PO網…PTT看傻：破皮了

安苡愛現身社區泳池穿超辣！　「鏡面反射畫面」讓網友全暴動

這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

《玩命關頭》莉蒂怒了！為了1個角色「嗆爆13年編劇」：第9集與你無關

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的

謝和弦混血妻犯夢遊症…T恤拿去塗鴉！　成品震撼網友：這可以賣了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊千霈, 娃寶, 寶妹, Q妹

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小禎「不穿褲子」運動！喊隋棠「2字暱稱」網一看嚇傻：居然敢
  2. 楊千霈二胎改名了！　等了9個月...「Q妹」超音波正面照曝光
  3. 林哲熹鼓起勇氣「約女神看電影」！嫩弟情竇初開回溫初戀
  4. 大馬女神床照曝光…細肩帶洩豪溝！　《大學生了沒》史丹深夜放閃又秒刪
  5. Krystal IG辦4年「曬f(x)緊擁合照」　粉絲淚崩：等到了
  6. 金香起告白　邕聖祐嚇到摔車！第6集終於回覆：我說我也喜歡你
  7. 周興哲「上身裸肌」像全光！　只穿圍裙煎牛排…破尺度網噴鼻血
  8. 徐乃麟七夕爆：老婆原是朋友要追的！　聚餐2次互來電「我對她一見鍾情」
  9. 神隱1年半！蕭亞軒「終於露臉了」七夕突告白：我永遠的情人
  10. 五月天版《玫瑰少年》奪第一！　阿信密曝未來「有美妝片」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366