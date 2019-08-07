楊千霈二胎改名了！　等了9個月...「Q妹」超音波正面照曝光

記者林彥君／台北報導

楊千霈和老公婚後育有一女「娃寶」，現在肚中的二胎「寶妹」即將出生，挺著9月肚的她今（7日）到婦產科產檢，楊千霈向《ETtoday星光雲》說，距離卸貨不到1個月的她已增重14公斤，胎兒約2800公克，她笑說因為每次產檢寶妹都不露臉，她索性叫女兒「Q妹」，果然成功拍到女兒的正臉，讓她決定幫女兒改名。

▲楊千霈二胎「Q妹」的超音波照片。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈 Pink Yang）

楊千霈笑說，之前產檢時女兒都不讓她看，心想：「該不會是不喜歡這個名字吧？叫了9個月寶妹，現在要改名了。」至於會有Q妹的想法，是因為娃寶常把寶妹的音發不準，想到娃寶老指著她的肚子叫「阿咩ㄇㄧㄝˊ」，「看到自己的肚子圓圓大大的很可愛，所以這次產檢索性就叫『Q妹』試試看，竟然轉過來了！」

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▲楊千霈卸貨倒數中。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈 Pink Yang）

她在臉書上分享Q妹的超音波照片，心滿意足地說：「老實說，這是第一張有拍到臉臉的超音波照片，雖然也不是多清楚，但我很滿意了。」

楊千霈四肢纖細，不過醫生有提醒她體重胖太多，要多吃高蛋白，因為肚子太大現在容易腰痠背痛。楊千霈一直到7月才把工作告一段落，準備待產，她日前挺著巨肚和老公、寶妹及婆婆一起拍全家福照片紀念，紀錄幸福的一刻。

▲楊千霈挺孕肚拍全家福。（圖／宋子凡攝影工作室提供）