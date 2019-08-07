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林哲熹鼓起勇氣「約女神看電影」！嫩弟情竇初開回溫初戀

記者林映妤／台北報導

《我們與惡的距離》、《狂徒》林哲熹受邀擔任2019桃園電影節代言人，影展形象片中，他屢次鼓起勇氣約女神一起去看桃影，扮情竇初開的嫩弟，帶觀眾回溫初戀的酸甜滋味。林哲熹表示最近的新興趣是愛上滑板，因此非常期待桃影「給你最純的滑板人視界」單元，去年常演被欺負的角色，許願未來可以多演愛情電影！

▲▼林哲熹出席桃園電影節開幕式。（圖／桃園電影節提供）

▲▼林哲熹期待之後可以多演愛情電影。（圖／桃園電影節提供）

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▲▼林哲熹出席桃園電影節開幕式。（圖／桃園電影節提供）

談到對桃園的印象，林哲熹笑說，「第一直覺就是要搭飛機出去玩了，很期待透過這次能更認識桃園。」首次擔任電影節代言人，他透露從學生時代就會到處跑影展看電影，「我也藉由影展的選片，開拓了很多對於這個世界的觀察及想像，這次能夠擔任桃影代言人，就像是成為一個進入夢幻世界的引路人。」

另外桃影開幕式今（7日）也公布「台灣獎」競賽入圍名單，由策展人鄭文堂帶領初選評審團，經過一個月左右的評選過程，從超過190部長短片作品中，選出13部緊扣真實生活的影像敍事佳作，爭奪總獎金80萬的獎項。入圍作品將影展期間放映，並於8月31日公布一部最佳影片，以及3個演員獎項。

▲▼林哲熹出席桃園電影節開幕式。（圖／桃園電影節提供）

▲▼桃園電影節開幕式公布「台灣獎」入圍名單。（圖／桃園電影節提供）

▲▼林哲熹出席桃園電影節開幕式。（圖／桃園電影節提供）

鄭文堂表示，「願意在台灣留下來的演員，許多都很辛苦很努力，為了鼓勵這些台灣演員與導演，去年開始設立這個獎項。」希望能夠鼓勵本土創作者，讓更多青年導演願意投入影像藝術創作。

完整入圍名單有：《遙望彼岸》、《媽媽桌球》、《癡情馬殺雞》、《最後一次溫柔》、《一起去天堂》、《忘川》、《暴好人》、《午夜陶德》、《拉格朗日什麼辦法》、《 菲索》、《只有大海知道》、《美秀》以及《洛西‧布拉西》。

13部作品有的闡述著隔代教養的思念、生活上的無奈，有的是朋友間說不出口的曖昧、老爸級的硬漢溫柔…等，2019桃園電影節將於 8 月 23 日到 9月 1日舉行，共有8大單元，70部優秀電影作品輪番上陣。

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