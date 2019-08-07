小禎「不穿褲子」運動！喊隋棠「2字暱稱」網一看嚇傻：居然敢

記者許皓婷／綜合報導

藝人隋棠日前曬出健身房自拍照，大秀平坦小腹和逆天長腿，好身材羨煞不少人，不過她卻因為穿膚色緊身褲，一度被誤認為沒穿，意外掀起熱議。而同樣熱愛運動的小禎7日也穿上淺色緊身褲自拍，一雙逆天長腿更是完全不輸名模好友。

▲小禎瘦身成果亮眼，恢復以往好身材。（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）

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小禎7日在Facebook發文：「聽說隋棠阿姨是時尚的指標～所以我也要學她不穿褲子出門運動～」並PO出自己的建身照，只見她將一頭長髮盤起，身穿白色上衣入鏡，下半身搭配淺粉色的緊身長褲，對著鏡子自拍，大腿不但相當緊實，一雙逆天長腿更是纖細，曲線非常完美。

而小禎PO出自己的健身照後，一雙不科學的美腿也成為亮點，讓網友看了紛紛大讚：「身材好棒喔」、「天哪！現在好瘦啊」，她逗趣稱好友隋棠為「阿姨」，也引起不少人討論，「你居然敢叫她阿姨」、「阿姨很好笑」。

▲小禎學好友隋棠「不穿褲子」運動。（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）

事實上，小禎先前因為罹患「多囊性卵巢症候群」，短短半年爆肥20公斤，她靠著運動及控制飲食，成功甩肉約40公斤，她更曾分享過瘦身有成的關鍵，不乏就是戒酒、戒辣、運動，「運動是10％，飲食是90％，忌口是真的很難。」現在吃飯的時候，她會先吃肉再吃菜，中午吃澱粉，晚上後就不碰澱粉。

▲小禎運動、飲食雙管齊下，成功甩肉約40公斤。（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）