ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小禎「不穿褲子」運動！喊隋棠「2字暱稱」網一看嚇傻：居然敢

記者許皓婷／綜合報導

藝人隋棠日前曬出健身房自拍照，大秀平坦小腹和逆天長腿，好身材羨煞不少人，不過她卻因為穿膚色緊身褲，一度被誤認為沒穿，意外掀起熱議。而同樣熱愛運動的小禎7日也穿上淺色緊身褲自拍，一雙逆天長腿更是完全不輸名模好友。

▲胡小禎秀逆天美腿。（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）

▲小禎瘦身成果亮眼，恢復以往好身材。（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）

請繼續往下閱讀...

小禎7日在Facebook發文：「聽說隋棠阿姨是時尚的指標～所以我也要學她不穿褲子出門運動～」並PO出自己的建身照，只見她將一頭長髮盤起，身穿白色上衣入鏡，下半身搭配淺粉色的緊身長褲，對著鏡子自拍，大腿不但相當緊實，一雙逆天長腿更是纖細，曲線非常完美。

而小禎PO出自己的健身照後，一雙不科學的美腿也成為亮點，讓網友看了紛紛大讚：「身材好棒喔」、「天哪！現在好瘦啊」，她逗趣稱好友隋棠為「阿姨」，也引起不少人討論，「你居然敢叫她阿姨」、「阿姨很好笑」。

▲胡小禎秀逆天美腿。（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）

小禎學好友隋棠「不穿褲子」運動。（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）

事實上，小禎先前因為罹患「多囊性卵巢症候群」，短短半年爆肥20公斤，她靠著運動及控制飲食，成功甩肉約40公斤，她更曾分享過瘦身有成的關鍵，不乏就是戒酒、戒辣、運動，「運動是10％，飲食是90％，忌口是真的很難。」現在吃飯的時候，她會先吃肉再吃菜，中午吃澱粉，晚上後就不碰澱粉。

▲胡小禎秀逆天美腿。（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）

▲小禎運動、飲食雙管齊下，成功甩肉約40公斤。（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）

李光洙醜臉三連發+魔性笑聲　「ending妖精」全臉塗藍...GG了XDD

推薦閱讀

野生Bo妞現身花博公園！　騎滑板車「奇葩姿勢」Q炸

野生Bo妞現身花博公園！　騎滑板車「奇葩姿勢」Q炸

余文樂表態：我是中國人！IG被灌爆後「一個動作」老婆王棠云慘遭殃

余文樂表態：我是中國人！IG被灌爆後「一個動作」老婆王棠云慘遭殃

泫雅「卸掉招牌紅唇」素顏路邊被拍！網一看傻了：OMG這誰

泫雅「卸掉招牌紅唇」素顏路邊被拍！網一看傻了：OMG這誰

林志玲婚後「首過七夕PO照」　一往下看…網驚：嚇到了！

林志玲婚後「首過七夕PO照」　一往下看…網驚：嚇到了！

爆11月嫁金南佶！張娜拉發聲了…親揭「兩人真實關係」

爆11月嫁金南佶！張娜拉發聲了…親揭「兩人真實關係」

認愛許維恩3個月！　呂銳七夕公開告白「妳真的太美了」

認愛許維恩3個月！　呂銳七夕公開告白「妳真的太美了」

丫頭「對員工好被嫌棄」　心寒氣炸：以後都公事公辦！

丫頭「對員工好被嫌棄」　心寒氣炸：以後都公事公辦！

昆凌七夕「真情告白被吐槽」　周杰倫一看傻了：誰會翻譯

昆凌七夕「真情告白被吐槽」　周杰倫一看傻了：誰會翻譯

Ella曝冷戰細節：忽視當透明人！賴解孵「一招反擊」網推爆

Ella曝冷戰細節：忽視當透明人！賴解孵「一招反擊」網推爆

神隱1年半！蕭亞軒「終於露臉了」七夕突告白：我永遠的情人

神隱1年半！蕭亞軒「終於露臉了」七夕突告白：我永遠的情人

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

大馬女神床照曝光…細肩帶洩豪溝！　《大學生了沒》史丹深夜放閃又秒刪

大馬女神床照曝光…細肩帶洩豪溝！　《大學生了沒》史丹深夜放閃又秒刪

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

大馬女神床照曝光…細肩帶洩豪溝！　《大學生了沒》史丹深夜放閃又秒刪

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

Krystal IG辦4年「曬f(x)緊擁合照」　粉絲淚崩：等到了

《玩很大》小鬼「8分鐘23次」全被拍：賤喔！　畫面PO網…PTT看傻：破皮了

安苡愛現身社區泳池穿超辣！　「鏡面反射畫面」讓網友全暴動

這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

《玩命關頭》莉蒂怒了！為了1個角色「嗆爆13年編劇」：第9集與你無關

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的

謝和弦混血妻犯夢遊症…T恤拿去塗鴉！　成品震撼網友：這可以賣了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小禎, 隋棠

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小禎「不穿褲子」運動！喊隋棠「2字暱稱」網一看嚇傻：居然敢
  2. 楊千霈二胎改名了！　等了9個月...「Q妹」超音波正面照曝光
  3. 林哲熹鼓起勇氣「約女神看電影」！嫩弟情竇初開回溫初戀
  4. 大馬女神床照曝光…細肩帶洩豪溝！　《大學生了沒》史丹深夜放閃又秒刪
  5. Krystal IG辦4年「曬f(x)緊擁合照」　粉絲淚崩：等到了
  6. 金香起告白　邕聖祐嚇到摔車！第6集終於回覆：我說我也喜歡你
  7. 周興哲「上身裸肌」像全光！　只穿圍裙煎牛排…破尺度網噴鼻血
  8. 徐乃麟七夕爆：老婆原是朋友要追的！　聚餐2次互來電「我對她一見鍾情」
  9. 神隱1年半！蕭亞軒「終於露臉了」七夕突告白：我永遠的情人
  10. 五月天版《玫瑰少年》奪第一！　阿信密曝未來「有美妝片」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366