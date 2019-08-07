Krystal IG辦4年「曬f(x)緊擁合照」　粉絲淚崩：等到了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星Krystal於2015年3月開辦專屬的Instagram帳號，她近年來專注在個人事業發展，直到3、4、5日才在家族演唱會SMTOWN舞台與成員f(x)合體，睽違3年站上舞台，令歌迷哭得一把鼻涕一把眼淚。而她7日無預警在IG曬出與Amber、Luna相擁的合照，開辦IG 4年以來首度曬出團體照，粉絲淚崩直呼「真的很想你們」。

▲▼Krystal在IG親自曬出f(x)合照，粉絲淚崩。（圖／翻攝自Krystal、Amber IG）



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Krystal於7日無預警在IG發出f(x)合照，她緊緊抱著Amber、Luna，PO文表示「想念我們（missed us）」，簡短的2個英文單字道盡對團體的思念，令歌迷一見照片就淚崩。不僅如此，Amber也接續貼出3人的合照，她感性發文「Thank you MeU（謝謝我們粉絲MeU）」。

▲▼距離Krystal上次發文與Amber的合照已是2年前，f(x)推出的歌曲造型也是4年前了。（圖／翻攝自KrystalIG）



照片雖然少了宋茜，但這也是睽違4年，f(x)再度有官方合照，粉絲紛紛激動表示「真的好想念你們」，團體今年即將迎接出道10週年，這張照片對於歌迷來說更是意義非凡。