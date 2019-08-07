ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Krystal IG辦4年「曬f(x)緊擁合照」　粉絲淚崩：等到了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星Krystal於2015年3月開辦專屬的Instagram帳號，她近年來專注在個人事業發展，直到3、4、5日才在家族演唱會SMTOWN舞台與成員f(x)合體，睽違3年站上舞台，令歌迷哭得一把鼻涕一把眼淚。而她7日無預警在IG曬出與Amber、Luna相擁的合照，開辦IG 4年以來首度曬出團體照，粉絲淚崩直呼「真的很想你們」。

▲▼Krystal IG辦4年「曬f(x)緊擁合照」　粉絲淚崩：等到了。（圖／翻攝自Krystal、Amber IG）

▲▼Krystal在IG親自曬出f(x)合照，粉絲淚崩。（圖／翻攝自Krystal、Amber IG）

▲▼Krystal IG辦4年「曬f(x)緊擁合照」　粉絲淚崩：等到了。（圖／翻攝自Krystal、Amber IG）

請繼續往下閱讀...

Krystal於7日無預警在IG發出f(x)合照，她緊緊抱著Amber、Luna，PO文表示「想念我們（missed us）」，簡短的2個英文單字道盡對團體的思念，令歌迷一見照片就淚崩。不僅如此，Amber也接續貼出3人的合照，她感性發文「Thank you MeU（謝謝我們粉絲MeU）」。

▲▼Krystal IG辦4年「曬f(x)緊擁合照」　粉絲淚崩：等到了。（圖／翻攝自Krystal、Amber IG）

▲▼距離Krystal上次發文與Amber的合照已是2年前，f(x)推出的歌曲造型也是4年前了。（圖／翻攝自KrystalIG）

▲▼距離Krystal上次發文與Amber的合照已是2年前，f(x)推出的歌曲造型也是4年前了。（圖／翻攝自KrystalIG）

照片雖然少了宋茜，但這也是睽違4年，f(x)再度有官方合照，粉絲紛紛激動表示「真的好想念你們」，團體今年即將迎接出道10週年，這張照片對於歌迷來說更是意義非凡。

真理褲老闆水蜜桃曲線超火辣！　「認真工作」背影讓網友凍未條

推薦閱讀

「志效爆緋聞」被她說中！　神婆驚人點出：防彈有3人偷戀愛

「志效爆緋聞」被她說中！　神婆驚人點出：防彈有3人偷戀愛

等3年f(x)合體⋯Krystal下台爆哭！　粉絲目擊：她哭倒Amber懷裡

等3年f(x)合體⋯Krystal下台爆哭！　粉絲目擊：她哭倒Amber懷裡

偶像有很多同性戀？　爆紅女團親口爆料：有人已經出櫃！

偶像有很多同性戀？　爆紅女團親口爆料：有人已經出櫃！

8歲孩童高燒腹痛⋯飛機迫降！　幫翻英文的人竟是「大咖韓團」

8歲孩童高燒腹痛⋯飛機迫降！　幫翻英文的人竟是「大咖韓團」

Lia一句話真心稱讚　ITZY彩領《一周偶像》淚崩：很難過

Lia一句話真心稱讚　ITZY彩領《一周偶像》淚崩：很難過

獨家專訪／朴敘俊遭鬼壓床！片場符咒掉落　導演：祂叫我們逃

獨家專訪／朴敘俊遭鬼壓床！片場符咒掉落　導演：祂叫我們逃

鐵粉喜歡T-ara 10年驟逝⋯　孝敏催淚悼：謝謝你成為我們力量

鐵粉喜歡T-ara 10年驟逝⋯　孝敏催淚悼：謝謝你成為我們力量

小18歲老公借錢撂狠話：妳懂屁！　韓女星才結婚1年⋯他離家出走了

小18歲老公借錢撂狠話：妳懂屁！　韓女星才結婚1年⋯他離家出走了

Wanna One守約重聚！　朴志訓、金在奐要求「空下行程」⋯歌迷淚崩

Wanna One守約重聚！　朴志訓、金在奐要求「空下行程」⋯歌迷淚崩

《大叔的愛》田中圭裸體貼洋妞　《天氣之子》夯到推炒飯

《大叔的愛》田中圭裸體貼洋妞　《天氣之子》夯到推炒飯

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

大馬女神床照曝光…細肩帶洩豪溝！　《大學生了沒》史丹深夜放閃又秒刪

大馬女神床照曝光…細肩帶洩豪溝！　《大學生了沒》史丹深夜放閃又秒刪

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

大馬女神床照曝光…細肩帶洩豪溝！　《大學生了沒》史丹深夜放閃又秒刪

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

Krystal IG辦4年「曬f(x)緊擁合照」　粉絲淚崩：等到了

《玩很大》小鬼「8分鐘23次」全被拍：賤喔！　畫面PO網…PTT看傻：破皮了

安苡愛現身社區泳池穿超辣！　「鏡面反射畫面」讓網友全暴動

這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

《玩命關頭》莉蒂怒了！為了1個角色「嗆爆13年編劇」：第9集與你無關

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的

謝和弦混血妻犯夢遊症…T恤拿去塗鴉！　成品震撼網友：這可以賣了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Krystal, f(x)

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小禎「不穿褲子」運動！喊隋棠「2字暱稱」網一看嚇傻：居然敢
  2. 楊千霈二胎改名了！　等了9個月...「Q妹」超音波正面照曝光
  3. 林哲熹鼓起勇氣「約女神看電影」！嫩弟情竇初開回溫初戀
  4. 大馬女神床照曝光…細肩帶洩豪溝！　《大學生了沒》史丹深夜放閃又秒刪
  5. Krystal IG辦4年「曬f(x)緊擁合照」　粉絲淚崩：等到了
  6. 金香起告白　邕聖祐嚇到摔車！第6集終於回覆：我說我也喜歡你
  7. 周興哲「上身裸肌」像全光！　只穿圍裙煎牛排…破尺度網噴鼻血
  8. 徐乃麟七夕爆：老婆原是朋友要追的！　聚餐2次互來電「我對她一見鍾情」
  9. 神隱1年半！蕭亞軒「終於露臉了」七夕突告白：我永遠的情人
  10. 五月天版《玫瑰少年》奪第一！　阿信密曝未來「有美妝片」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366