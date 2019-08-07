金香起告白　邕聖祐嚇到摔車！第6集終於回覆：我說我也喜歡你

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《18歲的瞬間》第六集寫下收視新紀錄，金香起突然其來告白：「因為我喜歡你」，讓騎著腳踏車、毫無心理準備的邕聖祐連控制龍頭都失敗，直接撞倒摔車。然而他個性木訥不知如何反應，直到女方胃痙攣送到保健室，他才鼓起勇氣說出心裡感受，而這一集也創下目前最高收視。

▲金香起無預警告白，邕聖祐嚇到。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

金香起飾演的俞秀彬從邕聖祐飾演的崔俊宇轉學來的第一天，就對他有著特別關心，但她自己和媽媽經常因為補習的事情爭吵。一天母親殺到學校，破口大罵質問她為何退掉補習，她負氣對媽媽說要離家出走，便收拾書包離開教室，她的對話也都被崔俊宇聽到。

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崔俊宇牽著腳踏車想要安慰她，也因為之前不小心對俞秀彬發脾氣，脫口說出了「你是因為同情我嗎？」這句話而感到抱歉，準備騎車離開的他，秀彬突然說，「你問我為什麼？是因為同情嗎？是因為我喜歡你才這麼做的，要我...怎麼辦...」

▲邕聖祐嚇到摔車！（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

面對在下坡路上突如其來的告白，崔俊宇眼睛睜著大大，卻因為一個放空，騎著腳踏車卻無法控制龍頭，一下子溜下去，撞倒路邊後甚至摔車，被告白卻模樣超糗。

隨後兩人因為氣氛尷尬，俞秀彬只好改口說剛剛都是開玩笑的，但一直對她有好感的崔俊宇再也藏不住心中的感情。

▲第6集邕聖祐終於說真話，留下心空結尾。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

第六集末，俞秀彬考試考到一半居然胃部抽痛，崔俊宇自告奮勇揹著她去保健室治療，兩人考完試後在空無一人的空間，女方要對方把告白的事情忘掉，男方則是鼓起勇氣終於說出自己的想法：「我喜歡你...我說我也喜歡你」，而第六集男女雙告白也創下了開播以來收視最高，達3.512%。

▼第六集邕聖祐告白創下收視新高。（影片來源：YouTube JTBC Drama）