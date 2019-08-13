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獨家專訪／《與神》童星超齡演技　朴敘俊嚇到：影響我很多

記者吳睿慈、簡立喆／專訪

男星朴敘俊出道以來勇於挑戰自我，首度演出驚悚奇幻題材《驅魔使者》，電影找來影帝安聖基、票房破億演員崔宇植、《與神同行》童星鄭智勳（音譯）助陣。他近日接受《ETtoday》獨家專訪，對於12歲童星鄭智勳的表現讚不絕口，「準備地很足夠，熱情度非常高，我在現場有嚇到。」童星的演技帶給他深刻的影響，謙虛表示努力讓自己的演技更上一層樓。

▲▼ 驅魔使者,朴敘俊,安聖基。（圖／ETtoday）

▲▼《驅魔使者》導演與演員相處融洽，不論是拍攝或訪問都很有默契。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼ 驅魔使者，朴敘俊。（圖／車庫娛樂提供）

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朴敘俊二度與導演金柱煥合作，導演給予他高度稱讚「第一次見面時，我覺得他很帥，這次電影再見面，朴敘俊變得更帥了！」語畢，他開玩笑回應「就這樣？」逗得全場大笑。他不只與導演互動頻頻，前輩安聖基也稱讚因為有他的演出，讓電影增添了幾分有趣的色彩。

3人在訪問間展現絕佳默契，被問到有沒有什麼訊息想透過電影傳遞，導演率先回答「人性、愛、與恨」，安接著表示「光芒可以戰勝黑暗」，最後一個回答的朴露出詞窮的表情，委屈表示「早知道我就第一個說了。」應觀眾要求，他想了想說：「人間存在善惡，但是善永遠會戰勝惡。」獲得滿場掌聲。

▲▼ 驅魔使者，朴敘俊。（圖／車庫娛樂提供）

▲崔宇植驚喜亮相《驅魔使者》。（圖／車庫娛樂提供）

《驅魔使者》除了主演卡司強大，客串演員各個都大有來頭。《寄生上流》崔宇植驚喜亮相飾演「崔神父」，他與朴敘俊有私交、感情深厚，不少觀眾誤以為兩人是約定為彼此客串，但朴敘俊解答：「剛好演到同部電影，但確實因為這樣有更好的默契表現。」

▲▼朴敘俊、童星鄭智勳（圖／CFP）

▲《與神同行》童星鄭智勳的演出相當亮眼，令朴敘俊、安聖基讚不絕口。（圖／CFP）

電影還找來近兩年內在影壇竄起的新星鄭智勳，接續出演《與神同行》、《最後的禮物》（韓譯：德九）等，演技精湛、純熟獲得肯定，他此次在《驅魔使者》有著重要發揮，朴敘俊也被他的演出所激發：「他每次拍攝都會有不同的樣貌嘗試，也帶給我很多正面影響。讓我再次領悟到這位小朋友都做得這麼好了，我不能覺得我做不到。」

戲齡62年的大前輩安聖基也給出很高的評價，「他（鄭智勳）雖然是小孩、很年輕，實際上卻有著大人的思想，甚至超越成年演員，連跟他講話，都像是在跟大人講話，有種奇妙的感覺，也有一點感到堂皇。」他本身也是童星出身，希望鄭智勳未來好好磨練成為更優秀的演員。

▲▼ 驅魔使者,朴敘俊,安聖基。（圖／ETtoday）

▲《驅魔使者》16日在台上映。（圖／ETtoday）

《驅魔使者》完整專訪內容14日將在《星光好選喆》播出，15日則是在播岀《韓國阿拉唷》精華版，請鎖定「韓星爆爆」粉絲團或星光雲、新聞雲App。《驅魔使者》將於16日在台上映。

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驅魔使者, 朴敘俊, 安聖基

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