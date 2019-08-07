徐乃麟七夕爆：老婆原是朋友要追的！　聚餐2次互來電「我對她一見鍾情」

記者林彥君／台北報導

徐乃麟（乃哥）和老婆汪家璉結婚30年，相識37年，他在今（7日）七夕情人節開直播分享和老婆認識的過程，他有個華航的空少朋友想追在同樣在華航任職的空姐汪家璉，因為不好意思單獨約，於是找徐乃麟3人聚餐，他和汪家璉當時互相來電，徐乃麟害羞地說：「當時對她是一見鍾情。」

▲徐乃麟開直播分享認識老婆的過程。（圖／華視提供／翻攝自徐乃麟臉書）

乃哥說在那次聚餐後彼此互留聯絡方式，第二次空少朋友又約一起聚餐，當時他和汪家璉都到了，空少朋又突然被派去上工所以缺席，讓他和汪家璉互相乾瞪眼，徐乃麟為了不讓氣氛尷尬硬是找話題，開口說：「未來有演唱會找妳來聽。」汪家璉也答應。

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▲徐乃麟七夕開直播。（圖／翻攝自17直播）

之後果然辦了演唱會，徐乃麟也依約定邀請汪家璉，「我問她要不要來看？她說好，彼此很對眼有聯絡，只要她沒有工作就會約吃飯，我和我的那位朋友從那次之後再也沒聯絡。」乃哥和汪家璉結婚30年，夫妻倆也到希臘慶祝30周年紀念，他幸福地說：「很浪漫，希臘很值得去。」

乃哥談到老婆忍不住笑意，他在情人節以過來人的立場給粉絲建議，「要把馬子，如找男生朋友幫忙，一定不要找條件比你好的人，我要告訴大家這是真的！」

▲徐乃麟和家人 。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）