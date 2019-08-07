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周興哲「上身裸肌」像全光！　只穿圍裙煎牛排…破尺度網噴鼻血

記者阮巧雯／綜合報導

「情歌王子」周興哲除了歌聲動人，穿搭也極具品味，平常有健身習慣，身材更是結實精壯，時不時小露肌肉，都讓粉絲暴動不已。他7日上傳破尺度裸露照，在七夕當天，粉絲福利大放送。

▲▼周興哲看似沒穿，只套一件圍裙煎牛排。（圖／翻攝自IG／ericchou0622）

▲周興哲平時都有固定健身，身材精壯結實。（圖／翻攝自IG／ericchou0622）

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照片中，周興哲露出大片上半身「裸肌」，看起來什麼都沒穿，只圍了一條黑色長圍裙，大方秀出Man味手臂大肌肉，配圖PO文寫道：「七夕情人節快樂，煎牛排有點熱。」而他一臉專心盯著煎盤中牛排，但看似全光造型，讓粉絲好分心，興奮猛吼：「太犯規了吧」、「想吃」、「拜託演唱會穿這樣」、「X這太讓人亢奮了。」

▲▼周興哲看似沒穿，只套一件圍裙煎牛排。（圖／翻攝自IG／ericchou0622）

▲周興哲看似什麼都沒穿，只套一件圍裙煎牛排。（圖／翻攝自IG／ericchou0622）

周興哲曾發文表示自己熱愛下廚，時不時都會上傳料理教學影片，還稱自己為「Chef E（主廚E）」。他這次身穿的黑色圍裙，也是專屬客製，上面就印著自己的稱號「Chef E」。周興哲不但創作才華洋溢，也具備運動細胞，還是個愛下廚的煮夫，難怪擁有眾多粉絲。

▲▼周興哲看似沒穿，只套一件圍裙煎牛排。（圖／翻攝自IG／ericchou0622）

▲▼周興哲熱愛下廚，身上黑色圍裙更印有自己的稱號「Chef E」。（圖／翻攝自IG／ericchou0622）

▲▼周興哲看似沒穿，只套一件圍裙煎牛排。（圖／翻攝自IG／ericchou0622）

▲周興哲炸豬排教學。（影片來源：IG／ericchou0622，如被移除請見諒。）

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