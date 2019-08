神隱1年半！蕭亞軒「終於露臉了」七夕突告白：我永遠的情人

記者許皓婷/綜合報導

天后蕭亞軒自2017年底暫停演藝活動,曾透露罹患嚴重支氣管炎的她,預計休養後就會復工,然而到現在都過了1年半還沒消息。許久未更新社群網站的她,7日終於在Instagram發文,更PO出自己的照片,讓大票粉絲又驚又喜。

▲蕭亞軒已經停工約1年半。(圖/翻攝自Instagram/蕭亞軒)

蕭亞軒神隱將近1年半,連社群網站都鮮少更新的她,7日罕見地在Instagram發文:「Good morning!Remember I love You All.(早安!記得我愛你們)」並PO出自己的照片,只見她戴著墨鏡,轉身對著鏡頭露出甜美的微笑。

蕭亞軒久違更新動態,讓粉絲興奮不已,但也被發現她PO的疑似是舊照,「Elva照片是兩年前在LA的Beverly Hills附近照的嗎」、「應該是舊照!來點新照吧」,也湧進不少網友替她加油打氣,「Elva想你了!快復出」、「期待妳有新作品,加油」、「病好些了嗎?很擔心妳」。

▲蕭亞軒久違「露面」,PO出自己的照片。(圖/翻攝自Instagram/蕭亞軒)

而7日正值七夕情人節,蕭亞軒也發文:「you are always my favorites valentines.(妳是我永遠的情人)」並PO出一張寫著「Elva愛Mommy」的照片,原來告白的對象是她已故的媽媽,可見她對母親的思念之情,讓粉絲看了都心疼不已。

▲蕭亞軒懷念媽媽。(圖/翻攝自Instagram/蕭亞軒)