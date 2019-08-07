神隱1年半！蕭亞軒「終於露臉了」七夕突告白：我永遠的情人

記者許皓婷／綜合報導

天后蕭亞軒自2017年底暫停演藝活動，曾透露罹患嚴重支氣管炎的她，預計休養後就會復工，然而到現在都過了1年半還沒消息。許久未更新社群網站的她，7日終於在Instagram發文，更PO出自己的照片，讓大票粉絲又驚又喜。

▲蕭亞軒已經停工約1年半。（圖／翻攝自Instagram／蕭亞軒）

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蕭亞軒神隱將近1年半，連社群網站都鮮少更新的她，7日罕見地在Instagram發文：「Good morning!Remember I love You All.（早安！記得我愛你們）」並PO出自己的照片，只見她戴著墨鏡，轉身對著鏡頭露出甜美的微笑。

蕭亞軒久違更新動態，讓粉絲興奮不已，但也被發現她PO的疑似是舊照，「Elva照片是兩年前在LA的Beverly Hills附近照的嗎」、「應該是舊照！來點新照吧」，也湧進不少網友替她加油打氣，「Elva想你了！快復出」、「期待妳有新作品，加油」、「病好些了嗎？很擔心妳」。

▲蕭亞軒久違「露面」，PO出自己的照片。（圖／翻攝自Instagram／蕭亞軒）

而7日正值七夕情人節，蕭亞軒也發文：「you are always my favorites valentines.（妳是我永遠的情人）」並PO出一張寫著「Elva愛Mommy」的照片，原來告白的對象是她已故的媽媽，可見她對母親的思念之情，讓粉絲看了都心疼不已。

▲蕭亞軒懷念媽媽。（圖／翻攝自Instagram／蕭亞軒）