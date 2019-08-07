ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

神隱1年半！蕭亞軒「終於露臉了」七夕突告白：我永遠的情人

記者許皓婷／綜合報導

天后蕭亞軒自2017年底暫停演藝活動，曾透露罹患嚴重支氣管炎的她，預計休養後就會復工，然而到現在都過了1年半還沒消息。許久未更新社群網站的她，7日終於在Instagram發文，更PO出自己的照片，讓大票粉絲又驚又喜。

▲蕭亞軒。（圖／翻攝自Instagram／蕭亞軒）

▲蕭亞軒已經停工約1年半。（圖／翻攝自Instagram／蕭亞軒）

請繼續往下閱讀...

蕭亞軒神隱將近1年半，連社群網站都鮮少更新的她，7日罕見地在Instagram發文：「Good morning!Remember I love You All.（早安！記得我愛你們）」並PO出自己的照片，只見她戴著墨鏡，轉身對著鏡頭露出甜美的微笑。

蕭亞軒久違更新動態，讓粉絲興奮不已，但也被發現她PO的疑似是舊照，「Elva照片是兩年前在LA的Beverly Hills附近照的嗎」、「應該是舊照！來點新照吧」，也湧進不少網友替她加油打氣，「Elva想你了！快復出」、「期待妳有新作品，加油」、「病好些了嗎？很擔心妳」。

▲蕭亞軒。（圖／翻攝自Instagram／蕭亞軒）

▲蕭亞軒久違「露面」，PO出自己的照片。（圖／翻攝自Instagram／蕭亞軒）

而7日正值七夕情人節，蕭亞軒也發文：「you are always my favorites valentines.（妳是我永遠的情人）」並PO出一張寫著「Elva愛Mommy」的照片，原來告白的對象是她已故的媽媽，可見她對母親的思念之情，讓粉絲看了都心疼不已。

▲蕭亞軒。（圖／翻攝自Instagram／蕭亞軒）

▲蕭亞軒懷念媽媽。（圖／翻攝自Instagram／蕭亞軒）

推薦閱讀

丫頭「對員工好被嫌棄」　心寒氣炸：以後都公事公辦！

丫頭「對員工好被嫌棄」　心寒氣炸：以後都公事公辦！

Ella曝冷戰細節：忽視當透明人！賴解孵「一招反擊」網推爆

Ella曝冷戰細節：忽視當透明人！賴解孵「一招反擊」網推爆

爆11月嫁金南佶！張娜拉發聲了…親揭「兩人真實關係」

爆11月嫁金南佶！張娜拉發聲了…親揭「兩人真實關係」

認愛許維恩3個月！　呂銳七夕公開告白「妳真的太美了」

認愛許維恩3個月！　呂銳七夕公開告白「妳真的太美了」

余文樂表態：我是中國人！IG被灌爆後「一個動作」老婆王棠云慘遭殃

余文樂表態：我是中國人！IG被灌爆後「一個動作」老婆王棠云慘遭殃

野生Bo妞現身花博公園！　騎滑板車「奇葩姿勢」Q炸

野生Bo妞現身花博公園！　騎滑板車「奇葩姿勢」Q炸

周杰倫突預告「大事要來了」：不要嚇壞！　網一看全嗨翻

周杰倫突預告「大事要來了」：不要嚇壞！　網一看全嗨翻

林志玲婚後「首過七夕PO照」　一往下看…網驚：嚇到了！

林志玲婚後「首過七夕PO照」　一往下看…網驚：嚇到了！

昆凌七夕「真情告白被吐槽」　周杰倫一看傻了：誰會翻譯

昆凌七夕「真情告白被吐槽」　周杰倫一看傻了：誰會翻譯

泫雅「卸掉招牌紅唇」素顏路邊被拍！網一看傻了：OMG這誰

泫雅「卸掉招牌紅唇」素顏路邊被拍！網一看傻了：OMG這誰

她「走光渾圓亮點」鏡頭還在拍！　《大熱門》IG「摘草莓」公開無碼照…網暴動了

她「走光渾圓亮點」鏡頭還在拍！　《大熱門》IG「摘草莓」公開無碼照…網暴動了

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她「走光渾圓亮點」鏡頭還在拍！　《大熱門》IG「摘草莓」公開無碼照…網暴動了

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的

這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

《玩很大》小鬼「8分鐘23次」全被拍：賤喔！　畫面PO網…PTT看傻：破皮了

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

辣腿女星半夜睡進導演家11hrs！　「演他4部片都是女主角」…意外揭秘密關係

「跟我1炮算9000！」　已婚男爽啪60天…E奶屁蛋妹討分手費54萬設局電爆

裘莉18歲長子赴韓上大學！　學校、科系曝光「媽媽8月陪他去」

謝和弦混血妻犯夢遊症…T恤拿去塗鴉！　成品震撼網友：這可以賣了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蕭亞軒

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 金香起告白　邕聖祐嚇到摔車！第6集終於回覆：我說我也喜歡你
  2. 周興哲「上身裸肌」像全光！　只穿圍裙煎牛排…破尺度網噴鼻血
  3. 徐乃麟七夕爆：老婆原是朋友要追的！　聚餐2次互來電「我對她一見鍾情」
  4. 神隱1年半！蕭亞軒「終於露臉了」七夕突告白：我永遠的情人
  5. 五月天版《玫瑰少年》奪第一！　阿信密曝未來「有美妝片」
  6. 鳴影品／電競武俠江湖！　《全職高手》真假「2個楊洋」拼榮耀
  7. 張軒睿慢熟好難聊！莫允雯還原「初見面場景」開口秒被句點
  8. 雷神索爾下面凸一條！　「粗挺棒狀物」好吸睛…親弟跟上秀隆起小山丘
  9. 長澤雅美見面會搞消失！《信用詐欺師JP》只有人形立牌下秒反轉
  10. 鹿晗現身電影院…轉頭被扔衣服砸臉！　「真實反應」網淚：骨子裡的修養

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366