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長澤雅美見面會搞消失！《信用詐欺師JP》只有人形立牌下秒反轉

記者吳孟庭／綜合報導

日本女神長澤雅美主演燒腦詐騙喜劇新片《信用詐欺師JP》，日前舉辦電影見面會，她卻爽約大搞神隱，僅以人形立牌代替出場，讓人質疑大頭症再犯，沒想到在見面會結束前她驚喜現身，才揭開這場大騙局的真相，連劇組演員都上當！

▲《信用詐欺師JP》長澤雅美、東出昌大、小日向文世、三浦春馬。（圖／傳影互動提供）

▲《信用詐欺師JP》由長澤雅美、三浦春馬主演。（圖／傳影互動提供）

長澤雅美原先因為見面會與新戲拍攝撞期，不得不與現場觀眾改成視訊見面，當同劇演員小日向文世問到她在哪裡，長澤就從舞台後方現身，把眾人耍得團團轉，女神得意解釋：「原本是真的不能來，沒想到後來可以，我想說既然這樣的話就來騙騙大家吧！」而現場觀眾也為保證絕不暴雷，戴上打叉的口罩表明將替詐騙女神保守秘密。

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《信用詐欺師JP》蟬聯日本雙週票房冠軍，找來長澤雅美、《寄生獸》東出昌大、《假面飯店》小日向文世，飾演詐欺師金三角，更網羅竹內結子和三浦春馬加入混戰，燒腦劇情號稱從頭到尾零尿點！

▲《信用詐欺師JP》長澤雅美、東出昌大、小日向文世、三浦春馬。（圖／傳影互動提供）

▲《信用詐欺師JP》長澤雅美與東出昌大、小日向文世詐騙全球。（圖／傳影互動提供）

長澤雅美更宣布電影續集確定推出！這次電影特別至香港取景，知名觀光景點如維多利亞港、海山樓、九龍城街景等等全部入鏡，讓台灣觀眾備感親切，更好奇續集是否有可能再次走出日本拍攝。

《信用詐欺師JP》講述地表最強詐欺師集團達子（長澤雅美飾）、小弟（東出昌大 飾）、理查（小日向文世 飾），利用無堅不摧的話術、以假亂真的佈局行騙天下，這次他們鎖定香港黑道老大「冰姬」（竹內結子飾）的億萬頂級鑽石，不惜冒險從日本來到香港與黑道交涉，沒想到天衣無縫的騙局卻意外被天才戀愛詐欺師（三浦春馬 飾）攪亂，更讓戀愛絕緣體的達子首次陷入熱戀的天人交戰！預計8月30日在台正式上映。

▼《信用詐欺師JP》日版預告。（影片來源：YouTube 東宝MOVIEチャンネル）

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關鍵字

信用詐欺師JP, 長澤雅美, 竹內結子, 三浦春馬, 日韓風

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