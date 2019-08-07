VaVa成老蕭師妹！　手中劍劃傷別人...大腿瞬間濺血

記者蔡琛儀／台北報導

在《中國有嘻哈》中打響名號的毛衍七（VaVa），今天在北京寶格麗酒店正式與華納音樂簽約，成為蕭敬騰、林俊傑、潘瑋柏、李榮浩的師妹，首支單曲《Queen is Back》即將上線，不過她在MV中飾演女俠，堅持不用替身，VaVa在拍攝一場對打戲時，沒想到對方一個側身翻，VaVa手上的劍居然劃到了她的大腿，對方腿上瞬間見血，VaVa立馬衝上前關心，幸好對方傷口無大礙。

▲▼VaVa從氣勢十足的飛機造型舞台登場，並帶來新歌的炸裂演出。（圖／華納提供）

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華納音樂重金打造造飛機造型舞台，VaVa以一襲英氣十足的深色戰袍，從飛機艙內氣勢登場，再搭配新歌《QUEEN IS BACK》的炸裂演出，隨後華納特別送上「金鑼」作歡迎禮，並與VaVa一齊敲響，象徵著雙方在未來音樂旅程上的「好戲」正式開鑼，還有一對「金麥克風」與超大尺寸羽毛簽字筆來簽約。

VaVa透露，這次用本名毛衍七出發， 有著想撕掉以前的標籤，重新出發的意義，名字中間的「衍」是因為曾有人跟媽媽說她名字裡缺水，「七」則是她在家中排行第七，名字具有意義。而她對於能加入華納感到驚訝、後來很興奮，也有跟過去《有嘻哈》的導師潘瑋柏聊到未來要合作一首歌。

▲VaVa與華納音樂簽約。（圖／華納提供）

今天剛好是七夕情人節，但VaVa說只能跟工作團隊度過，且記者會結束後還有工作在身，而她11月底將發行新專輯，風格很多種不侷限於說唱，有情歌、舞曲唱跳，想做的更全面一些，未來也有巡迴演出。