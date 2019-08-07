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王傳一曬女兒「臉頰肥嘟嘟」不准減肥　老婆吃味：不公平！

記者李欣容／台北報導

王傳一第一次過父親節，攜家帶眷到花蓮輕旅行，女兒不管到哪都是焦點，圓滾滾的臉頰讓人看了就喜歡，王傳一自豪把女兒養得胖嘟嘟，放話誰都不許讓女兒減肥，老婆馬上吃味喊，「不公平！」

▲▼ 王傳一帶女兒度假 。（圖／花蓮秧悅千禧度假酒店提供）

▲王傳一家庭旅遊。（圖／花蓮秧悅千禧度假酒店提供）

王傳一特別選了一間以「香草養身概念」為主的飯店，平時他對花草香料也有研究，每晚他都透過飯店香草蒸氣浴放鬆，帶小孩的疲勞馬上休除。

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王傳一還把自行車帶到花蓮，在踩點途中卻因胎壓不足停在路邊，有原住民朋友看到出手幫忙，王傳一向他們借了打氣幫浦，對方打趣回，「要記得還啊！」讓他笑了出來。

▲▼ 王傳一帶女兒度假 。（圖／花蓮秧悅千禧度假酒店提供）

▲王傳一帶女兒超吸睛 。（圖／花蓮秧悅千禧度假酒店提供）

王傳一說，女兒剛滿周歲，平時在幫她洗澡，會故意用水噴她的臉，讓她不要怕水，利用這次機會，他也讓女兒體驗下水，「剛下水碰到其他哥哥姊姊游泳打水時，她超級驚恐緊抱著我不放。」但過段時間她倒是一直把王傳一推開，等再大一點就可以學游泳了。

今年上半年大部分時間都陪著女兒，王傳一說：「這段時間成長變化是最快的，表情跟話特別多是大家的開心果，這趟旅行女兒好像也喜歡四處旅遊，一路上都很開心。」

▲▼ 王傳一帶女兒度假 。（圖／花蓮秧悅千禧度假酒店提供）

▲王傳一不准女兒減肥。（圖／花蓮秧悅千禧度假酒店提供）

王傳一說女兒的熱情、好客完全遺傳他，不管到哪都是焦點，圓滾滾臉頰可愛到不行，讓他自豪，「我把女兒養得很肥美誰都不准讓她減肥！」老婆馬上搭腔，「為什麼你女兒肥滋滋的就是可愛，我胖一點點就跟我說該減肥了，真不公平。」

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