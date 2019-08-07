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雷神索爾下面凸一條！　「粗挺棒狀物」好吸睛…親弟跟上秀隆起小山丘

記者阮巧雯／綜合報導

「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）和弟弟連恩漢斯沃（Liam Hemsworth），兩人都擁有過人好身材，一身精壯大肌肉每次都讓人看到出神。他們近日在澳大利亞衝浪，帥氣兄弟檔的極致誘惑肉體，讓粉絲再次暴動。

▲▼克里斯沃漢斯（Chris Hemsworth）。（圖／翻攝自IG／chrishemsworth）

▲▼克里斯漢斯沃（上）和弟弟（下）兩大男神，都已死會。（圖／翻攝自IG／chrishemsworth、liamhemsworth）

▲▼恩沃漢斯（Liam Hemsworth）和麥莉 。（圖／記者阮巧雯攝liamhemsworth）

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照片中，連恩把緊身衝浪衣脫一半，大方露出Man炸胸肌，衣服也剛好卡在害羞鼠蹊部，緊實腹肌連接「Y字」人魚線好誘人，而再往下的「微凸小山丘」更是讓人看了臉紅心跳。

▲▼克里斯沃漢斯（Chris Hemsworth）和弟弟連恩沃漢斯（Liam Hemsworth）在澳大利亞Byron海灘衝浪 。（圖／達志影像）

▲連恩漢斯沃衝浪衣脫一半，大秀結實好身材 。（圖／達志影像）

哥哥克里斯也不是省油的燈，脫掉上衣的他，巨大胸肌和「自帶陰影效果」8塊腹肌讓人看了目不轉睛，但最吸引粉絲目光的是藏在牛仔褲底下，那根「謎樣粗挺棒狀物」，不知道是光線還是角度問題，龐然大物好吸睛！不少網友都紛紛留言說道：「好大一袋呀！」只能說，這對性感兄弟檔合體出現，讓現在是冬天的澳大利亞，多了點火辣溫度！

▲▼克里斯沃漢斯（Chris Hemsworth）和弟弟連恩沃漢斯（Liam Hemsworth）在澳大利亞衝浪。（圖／達志影像）

▲克里斯漢斯沃除了精壯上半身，下面「粗挺長條棒狀物」意外引起粉絲注意 。（圖／達志影像）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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雷神索爾, 克里斯漢斯沃, 連恩漢斯沃, Chris Hemsworth, Liam Hemsworth

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