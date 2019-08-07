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影／玻璃瞬間刺入眼球！緩慢拔出哀號爆血　《靈異乍現》驚悚片段超想吐

記者林映妤／台北報導

要是一個來自其他星球的男孩，彷彿奇蹟般地降落在地球上，但他並沒有如大家所期待，變成一個保護人類的超級英雄，反而成為了即將血染全鎮的絕對夢魘，那這個世界將會變成什麼樣的所在？

在這個由超級英雄霸佔全球流行文化的年代，《星際異攻隊》億萬導演詹姆士岡恩（James Gunn），看見了這個「英雄主義」外的全新元素，帶領旗下御用特效團隊一手打造這部超級英雄恐怖片《靈異乍現》，誓言將顛覆這個長久以來獨佔電影票房鰲頭的超級英雄電影世界，打造前所未見的限制級超級英雄故事！

▲▼詹姆斯岡恩《靈異乍現》。（圖／索尼影業提供）

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▲▼《靈異乍現》出現玻璃刺眼的恐怖片段嚇壞觀眾。（圖／索尼影業提供）

▲▼詹姆斯岡恩《靈異乍現》。（圖／索尼影業提供）

《靈異乍現》釋出許多精彩片段，其中「玻璃刺眼睛」極度驚悚，只見超人展現他的闇黑力量，造成玻璃碎裂刺入眼睛，將玻璃從眼內抽出來的駭人畫面更是令觀眾看得顫慄不已！

「我很喜歡這部電影，因為這是對超級英雄類型片的全新詮釋。」一手催生這部年度血腥之作的詹姆斯岡恩說，「這是一種前所未見的電影類型，完全以恐怖片的角度拍攝一部超級英雄片，這也是一個超級英雄神話更寫實逼真的呈現方法。」

▲▼詹姆斯岡恩《靈異乍現》。（圖／索尼影業提供）

▲▼詹姆斯岡恩《靈異乍現》打造闇黑版超人。（圖／索尼影業提供）

▲▼詹姆斯岡恩《靈異乍現》。（圖／索尼影業提供）

本次擔任編劇，同時也是詹姆斯岡恩堂弟的布萊恩岡恩則補充說：「超級英雄片中有各種不同的超能力，我們發現如果你受到這些超能力的攻擊，一定會是非常恐怖的經驗。飛行可能如鬼魅般詭異；眼睛發出雷射光可能如惡魔般駭人；超人力量也可能變得很可怕。只要把這些超能力再放大一些，就會變成一件非常恐怖的事情。」

《靈異乍現》8月7日上映。

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