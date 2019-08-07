鹿晗現身電影院…轉頭被扔衣服砸臉！　「真實反應」網淚：骨子裡的修養

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星鹿晗近日為了宣傳電影《上海堡壘》到安徽合肥，現身電影院吸引觀眾爭著目睹偶像。當他活動結束準備離開時，突然被現場民眾扔衣服，接下來的反應讓粉絲心疼了。

▲鹿晗出席電影宣傳活動，被激動粉絲扔衣服。（圖／翻攝自微博／鹿晗）



鹿晗到合肥某間電影院宣傳，結束活動後準備離開，就在轉身向粉絲鞠躬道別時，突然一件衣服往臉上砸來。他頭一閃，衣服撞上胸膛後落入手中，儘管受到驚嚇，仍是低頭一笑，身邊2位黑衣工作人員趕緊衝上前保護，他則是保持笑容，頻頻揮手道別，最後在眾人護送下離開。

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▲鹿晗拍完照轉身向粉絲道別，突然被衣服砸向臉。（圖／翻攝自微博／扒圈老鬼）

▲鹿晗頭往後閃，衣服撞上胸膛。（圖／翻攝自微博／扒圈老鬼）

▲鹿晗低頭看微微一笑，工作人員上前維護秩序。（圖／翻攝自微博／扒圈老鬼）

網友見到鹿晗被扔衣服，仍一直笑著說沒事，對偶像反應意外又稱讚「被扔衣服還能保持這麼好的修養」、「太溫柔了」、「這種真的是骨子裡的修養。」同時粉絲心疼，「可以理解激動的心情，但是這樣真的不好哦，而且很危險」、「追星要注意表達方式啊」、「天天說希望他被溫柔以待，想想自己做到了嗎？」

▲鹿晗全程保持笑容揮手離去。（圖／翻攝自微博／扒圈老鬼）

►鹿晗被扔衣服。（影片連結請按此）