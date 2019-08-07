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女神卡卡為日本電影首次點頭！岡田准一《殺手寓言》罕見超強卡司

記者吳孟庭／綜合報導

日本年度最舒壓的動作喜劇《殺手寓言》，男主角請來岡田准一，更集結木村文乃、福士蒼汰、柳樂優彌、向井理等當紅人氣演員，而最新消息是女神卡卡也獻出初體驗，喜愛日本文化的她首次將夯曲《天生完美》授權給日本電影使用。

▲《殺手寓言》劇照。（圖／采昌提供）

▲《殺手寓言》由岡田准一（中）、山本美月（左）、木村文乃（右）等主演。（圖／采昌提供）

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日本奧斯卡影帝岡田准一在《殺手寓言》詮釋「改當普通人」的天才殺手，休業一年的爆笑日常，展現近年難得一見的反差萌喜感演出！對於找來岡田主演，製片人透露：「原本就以岡田准一主演為前提來進行製作，尤其他近年接連演出不少嚴肅的作品，本片喜劇搞笑成份居多，他本人貌似也滿樂在其中的。」

▲《殺手寓言》劇照。（圖／采昌提供）

▲《殺手寓言》集結福士蒼汰（左）與向井理（右）共同演出。（圖／采昌提供）

《殺手寓言》除了找來好萊塢專業動作導演艾藍費拉茲（Alain Figlarz）擔任武術指導，英國最有影響力的電子舞曲樂團「The Young Punx」也有多首樂曲作為電影插曲，劇組更邀請到流行天后「女神卡卡」，將網上總播放次數超過10億次的超人氣金曲《天生完美》首次授權作為電影主題曲。

據劇組透露，全世界有許多電影都想跟女神卡卡合作，導致交涉過程極度困難，也讓劇組從去年開始就開始爭取，也因為卡卡向來熱愛日本文化，日本電影的合作初體驗就欣然給了《殺手寓言》。

▲女神卡卡初體驗獻給《殺手寓言》。（圖／采昌提供）

▲女神卡卡首肯將夯曲體驗獻給《殺手寓言》。（圖／采昌提供）

製片人表示：「女神卡卡是世界級人氣歌手，這是她首度授權樂曲給日本電影當主題曲。出於想把本片打造成超越日本規模的大片，我們以豁出去的心態向對方提案，沒想到對方竟然爽快地答應。女神卡卡本人也相當重視日本這個國家，才促成了這次的合作。」也表示選用《天生完美》是因歌詞傳達出「人皆生而完美」的強烈訊息，與拼命求生的男主角，以及懷抱各自不同處境角色們的心境不謀而合。

▲《殺手寓言》劇照。（圖／采昌提供）

▲《殺手寓言》有安田顯（左起）、柳樂優彌、向井理共同演出。（圖／采昌提供）

《殺手寓言》描述任何目標都能在6秒內解決，有如傳說般存在的天才殺手「寓言」（岡田准一飾演），從小在「老闆」（佐藤浩市飾演）手下工作的他，與搭檔（木村文乃飾演）共同葬送無數目標。深怕樹大招風的老闆，某天命令他跟搭檔去大阪生活一年，期間不得殺害任何人，否則就要把他殺了。於是，寓言用「佐藤明」的假名，和搭檔喬裝兄妹檔，展開人生首次的普通人生活…。台灣預計將於8月23日正式上映。

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女神卡卡, 殺手寓言, 岡田准一, 木村文乃, 福士蒼汰, 柳樂優彌, 向井理, 日韓風

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