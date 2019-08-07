鳴影品／電競武俠江湖！　《全職高手》真假「2個楊洋」拼榮耀

文／鳴影品

大陸劇近來流行電競題材，不過，很多都僅只拍攝演員們在打電玩的表情帶過；WeTV播出的《全職高手》與眾不同的是，劇組為本劇打造了一個全新的「多人戰鬥競技場線上遊戲」，名叫《榮耀》，目前每一集都約有1／4的畫面是《榮耀》的虛擬世界，專業可看度大大提升。

▲《全職高手》。（圖／WeTV提供，以下皆同）

這個《榮耀》遊戲還不是隨便設計湊和，它的畫面感簡直是大銀幕電影的特效動畫等級，而且包括男主角楊洋在內的主要演員們，全都在這虛擬世界裡有一個電玩角色，製作皆採真人CG創造，演員們事先親自模擬電玩角色的表情動作，所以虛實角色長得逼真，觀眾彷彿看著楊洋跳進電玩世界裡決鬥。

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WeTV《全職高手》表面雖像現代偶像劇，但其實帶著濃濃的武俠江湖視野。楊洋飾演這遊戲世界的傳奇高手「葉修」，因為不想接受所屬戰隊公司「嘉世」要求他配合商業行為，於是退隊，改由另一名自私自利的人取代他隊長之位。

以往葉修公開出賽都戴帽子和口罩，所以外人並不知曉他真面目。他隱姓埋名到一間網咖打工，並未放棄電競夢，於是另開新角色登入電玩世界，名叫「君莫笑」，憑他高超技術經驗也悄悄打響名號，準備自組新隊，重登榮耀。如此故事架構說穿了意即武俠小說，各大門派現今即是各大電競戰隊，葉修沒有靠行大公司，在網咖打雜空檔上線練功，如同一名漂泊民間的絕世高手，等待機會。

喜歡電競題材的觀眾，想必對電競內容不會馬虎；《全職高手》據說繪製了300多分鐘的虛擬電玩畫面，分散在每集交錯使用。例如前頭出現的「暗夜貓妖」畫得連鬚毛都精細、「蜘蛛洞穴」裡滿滿的蜘蛛生動逼迫陰森詭異感十足、「血槍手」攻擊戰火聲光效果強，每個電玩世界裡的場面都設計精緻猶如要搬上大銀幕的動畫一般。

此外，劇組還特別邀請前DNF職業選手魏巍，對演員們進行培訓，包括他們的操打動作及專業術語。在真人演員世界，一開始出現的「嘉世」電競公司，設計得未來科幻感十足，像是大型太空艙；楊洋去打工的網咖，也不是我們曾看過的灰暗擁擠，而變成明亮寬敞有如一間大型時尚廣告公司，每個戰隊還有自己專屬的隊服，無論虛實，場景和美術設計都看得出十分用心。

楊洋飾演的葉修，手拿獨門武器「千機傘」，能砍能劈，能伸長變槍矛、能發射閃光砲，浮空四連擊，更可張開傘面變成防禦盾，如同武俠故事中的蓋世神器，其實也將會連結出從小與他一塊長大的戰友，這是他倆當年一起設計的武器，只不過，「戰友」初期還未現身。

劇情裡，除了定期的「榮耀職業聯賽」，各大門派要派出一對一的擂台戰，還有團體戰術運用的對決，讓節奏時而輕鬆逗趣，時而激烈高昂。更聚焦的是楊洋飾演的葉修，靠「君莫笑」名號私尋好手組隊，一面打記錄，一面一步步為了替仍在雛型的「千機傘」取得各方「稀有材料」加持提升等級。他要帶著兒時戰友的心血和曾一起懷抱的英雄夢，戰上巔峰。

WeTV《全職高手》在人氣小生楊洋的號召，以及原著小說的IP吸引下，上月底開播首集就破一億次的點擊。本劇輕鬆易懂，不用擔心沒玩過電競的門檻，，電玩世界的裡對決，雖然都是CG人物，但刀劍拼殺和拳腳飛躍彷彿都經過動作指導一樣，帶有武俠美學的設計，加上畫面特效強，看來十分過癮。