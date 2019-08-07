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認愛許維恩3個月！　呂銳七夕公開告白「妳真的太美了」

記者許皓婷／綜合報導

許維恩在2017年和KID分手後，和馬來西亞籍師弟呂銳傳出緋聞，當時雙方都未承認，不過曖昧情藏不住，男方5月無預警在Instagram分享兩人靠肩親密照認愛。7日迎來七夕情人節，呂銳也直接PO出合照告白，甜蜜爆表。

▲呂銳向許維恩告白。（圖／翻攝自Instagram／呂銳）

▲呂銳5月認愛許維恩。（圖／翻攝自Instagram／呂銳）

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7日正值七夕情人節，呂銳也應景在Instagram發文告白：「七夕情人節快樂！妳真的太美了！」但他話鋒一轉，接著澄清：「別誤會哦，我指的是耳環和項鏈。」並PO出許維恩的照片，引來網友紛紛留言：「好閃」、「好登對阿」、「羨慕」。

▲呂銳向許維恩告白。（圖／翻攝自Instagram／呂銳）

▲呂銳PO許維恩照片告白。（圖／翻攝自Instagram／呂銳）

事實上，許維恩6日出席公益活動時，就被問到七夕情人節要和男友呂銳如何慶祝？她則表示：「我真的不知道有情人節這件事，我前幾天跟爸爸吃飯，有說好一起過父親節。」

至於會不會帶呂銳一起出席家族聚餐？許維恩則否認：「不會，我都跟家人吃飯，不是什麼外不外人，我跟家人先吃。」至於男方有沒有什麼表示？她則表示情人節當天已安排工作，也沒有想要什麼禮物。

▲呂銳向許維恩告白。（圖／翻攝自Instagram／呂銳、許維恩）

▲許維恩透露七夕不會和呂銳過。（圖／翻攝自Instagram／許維恩、呂銳）

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