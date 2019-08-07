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《返校》駁斥「選角內定說」！王淨非素人惹議？導演：她試鏡2次

記者林映妤／台北報導

全球暢銷遊戲《返校》搬上大銀幕，日前公布電影主要角色由王淨、曾敬驊分別飾演學生方芮欣、魏仲廷，引起各界討論，對於電影選角「內定說」，導演徐漢強也澄清，選角都是經過無數場試鏡，2人最後一刻才脫穎而出！

《返校》原定2017年底前開鏡，當時劇組已經舉辦無數場試鏡，從四面八方得到的徵選資料以及在全台各個學校找尋，就是找不到符合方芮欣與魏仲廷特質的演員，加上劇本仍在調整階段，只好延後拍攝時間。

▲▼《返校》王淨、曾敬驊。（圖／影一製作所股份有限公司提供）

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▲▼《返校》王淨、曾敬驊。（圖／影一製作所股份有限公司提供）

▲▼《返校》王淨、曾敬驊。（圖／影一製作所股份有限公司提供）

對於有外界質疑王淨並非素人，是否為內定人選？對此徐漢強表示，原來王淨曾試鏡2次，在見到面之前他有點不大確定，因為王淨過往作品的演出方式是外向熱情、青春，和《返校》所設定的方芮欣截然不同。

但從第一次看到王淨，徐漢強就有點嚇到，認為這看起來開朗的女孩，其實心裡有很多部分沒被看過、有點陰鬱，讓他留下深刻印象，不過那時王淨因為演出時間對不上只好放棄。

「一方面我們沒放棄任何其他可能，還是繼續找演員和素人試鏡，但王淨給我們的深刻印象讓我們又決定再和她見一次面。第2次花了比較多時間了解她經歷過的往事，以及她面對痛苦回憶的方式，意外發現她其實是把很像方芮欣的面相埋在底下，當下對於要怎麼把她心中這些無人知曉的能量提煉出來，也大概有了個方向。因此第2次見面之後沒多久，我們就認定她是方芮欣了。」

▲▼《返校》王淨、曾敬驊。（圖／影一製作所股份有限公司提供）

▲▼《返校》王淨、曾敬驊氣質特殊，雀屏中選。（圖／影一製作所股份有限公司提供）

▲▼《返校》王淨、曾敬驊。（圖／影一製作所股份有限公司提供）

至於曾敬驊被選上的理由，是因徐漢強看到他透明有純粹感的特質。「在這麼大型的製作項目，選擇一個完全沒經驗的素人，其實是相當冒險的。因為技術層面非常複雜，以他的年紀來說，又沒有足夠的生命經驗來輔助，可以隨時在鏡頭前收放自如。但是，曾敬驊這小男生超級奇怪的。我們都會說一個沒經驗的新演員像是白紙，但曾敬驊的白紙程度，像是透明的。那種透明有種純粹感，你可以感受到他的一舉一動，全都是真心的。」

在正式開拍前，曾敬驊上了3個多月的表演課，正因為知道自己缺乏經驗，所以他的劇本上永遠都比任何人都多3倍筆記，不怕累，也更專注。《返校》9月20日上映。

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返校, 王淨, 赤燭, 徐漢光, 曾敬驊

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