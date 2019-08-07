偶像有很多同性戀？　爆紅女團親口爆料：有人已經出櫃！

記者吳睿慈／綜合報導

演藝圈是個神秘的領域，有不少傳聞傳出，其中包含偶像是不是有很多同性戀。南韓女團Crayon Pop成員Way便在自己的Youtube頻道爆料，「確實有聽過，出道前跟出道後都有聽過，當然偶像之間也有（同性戀者）。」她語出驚人表示，這些偶像會透過app軟體或特定的同志酒吧認識彼此。

▲Crayon Pop成員Way親口爆料，南韓演藝圈裡的偶像或演員有人已經出櫃。（圖／翻攝自Way Youtube）



Way於7月25日在Youtube頻道貼出一則影片，爆料演藝圈的大小事物，截至目前為止點擊率超越60萬，引起熱烈討論。她大膽爆料，曾聽過偶像、演員間有同性戀，「雖然也有人已經出櫃，但選擇隱瞞的人好像比較多，畢竟出櫃的話有些事情必須承擔，演的角色會有限制，所以比起出櫃，更多人會隱藏。」

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▲雖然有人選擇出櫃，但選擇隱瞞的人佔多數。（圖／翻攝自Way Youtube）



同性戀藝人如何認識另一半？Way透露社群交際比想像中還發達，不論是藝人或一般人會很常去同志酒吧，或者利用app軟體交友，雖然有部分人是為了尋找另一半，但也有些人是想要找到知心朋友。

▲Way的影片引起正反評論。（圖／翻攝自Way Youtube）



這篇影片雖滿足了網友的好奇心，有人在下方留言敲碗其他爆料系列，卻也同時引來負面評論，有網友認為影片裡的問題抱有偏見，偶像同樣是人，卻遭揭發隱私，正反評價不一。