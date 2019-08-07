麻吉弟弟合作孫生怒了！　Rap錄很久...製作人2次拜託：他年紀還停在18歲

記者林彥君／台北報導



周立銘（麻吉弟弟）上17直播節目《趣你的娛樂》，主持人黃鴻升（小鬼）說之前曾在攝影棚休息室碰到麻吉弟弟，「是工作人員跟我說，我才知道是你，如果是在路上擦身而過你跟我打招呼，我真的會認不出來。」麻吉弟弟笑說：「不意外啊！我常常聽到，跟以前差那麼多。」

▲麻吉弟弟上節目宣傳作品 。（圖／趣你的娛樂提供）



麻吉弟弟近期和反骨男孩合作，主持人海芬好奇孫生私下是不是很欠罵？麻吉弟弟笑說：「對，其實我昨天錄音，我真的好生氣！」黃鴻升說兩人年紀相仿頻率應該相似，麻吉弟弟說：「這跟年紀沒關係，因為他的年紀就大概停留在18歲左右。」

麻吉弟弟擔任反骨男孩的歌曲的製作人，他提到孫生讓他看到100%的努力，所以沒有罵他，孫生錄Rap錄了很久，讓他有點怒喊：「孫生拜託，把它唱對好不好，拜託你！」

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▲麻吉弟弟和陳零九 。（圖／趣你的娛樂提供）



這次新專輯《發浪My Wave》10首歌拍了9支MV，麻吉弟弟說MV演出中對他而言最難考驗是拍《Playboy》時要近距離和女主角以眼神對戲，兩位主持人說：「導演可能覺得我只需你做出100分的努力就夠了，你就知道孫生有多努力了吧，真的不同領域會有這種尷尬。」麻吉弟弟聽完後，對孫生錄音時的憤怒頓時消解。

