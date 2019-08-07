ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

麻吉弟弟合作孫生怒了！　Rap錄很久...製作人2次拜託：他年紀還停在18歲

記者林彥君／台北報導

周立銘（麻吉弟弟）上17直播節目《趣你的娛樂》，主持人黃鴻升（小鬼）說之前曾在攝影棚休息室碰到麻吉弟弟，「是工作人員跟我說，我才知道是你，如果是在路上擦身而過你跟我打招呼，我真的會認不出來。」麻吉弟弟笑說：「不意外啊！我常常聽到，跟以前差那麼多。」

▲▼麻吉弟弟 。（圖／趣你的娛樂提供）

▲麻吉弟弟上節目宣傳作品 。（圖／趣你的娛樂提供）
 
麻吉弟弟近期和反骨男孩合作，主持人海芬好奇孫生私下是不是很欠罵？麻吉弟弟笑說：「對，其實我昨天錄音，我真的好生氣！」黃鴻升說兩人年紀相仿頻率應該相似，麻吉弟弟說：「這跟年紀沒關係，因為他的年紀就大概停留在18歲左右。」

麻吉弟弟擔任反骨男孩的歌曲的製作人，他提到孫生讓他看到100%的努力，所以沒有罵他，孫生錄Rap錄了很久，讓他有點怒喊：「孫生拜託，把它唱對好不好，拜託你！」

▲▼麻吉弟弟 。（圖／趣你的娛樂提供）

請繼續往下閱讀...

▲麻吉弟弟和陳零九 。（圖／趣你的娛樂提供）
 
這次新專輯《發浪My Wave》10首歌拍了9支MV，麻吉弟弟說MV演出中對他而言最難考驗是拍《Playboy》時要近距離和女主角以眼神對戲，兩位主持人說：「導演可能覺得我只需你做出100分的努力就夠了，你就知道孫生有多努力了吧，真的不同領域會有這種尷尬。」麻吉弟弟聽完後，對孫生錄音時的憤怒頓時消解。
 

推薦閱讀

夏語心外景噴血！赤腳踏進水坑慘叫「腳掌舉在臉前確認」：刺了2顆海膽

夏語心外景噴血！赤腳踏進水坑慘叫「腳掌舉在臉前確認」：刺了2顆海膽

《瞳鈴眼》林芷薇借3萬元辦父喪事　老公算利息6000元...傻眼：他存款有千萬！

《瞳鈴眼》林芷薇借3萬元辦父喪事　老公算利息6000元...傻眼：他存款有千萬！

兒女指窗戶喊「媽媽有鬼」：骷顱頭飄來飄去！　楊皓如：他們隔3年講同樣話

兒女指窗戶喊「媽媽有鬼」：骷顱頭飄來飄去！　楊皓如：他們隔3年講同樣話

阿達分手Lulu首露面...90度鞠躬道歉「大家都是討生活」：能說我一定說！

阿達分手Lulu首露面...90度鞠躬道歉「大家都是討生活」：能說我一定說！

許維恩洩病況「不知何時發作」　認了聚會沒有呂銳：我都跟家人吃飯

許維恩洩病況「不知何時發作」　認了聚會沒有呂銳：我都跟家人吃飯

王仁甫哭喊：想解約！付不出1500萬元違約金...他氣炸拿抱枕丟老闆

王仁甫哭喊：想解約！付不出1500萬元違約金...他氣炸拿抱枕丟老闆

這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

曾智希血流1個月「覺得自己快死掉」　卵巢老化萎縮：好怕不能生

曾智希血流1個月「覺得自己快死掉」　卵巢老化萎縮：好怕不能生

她「走光渾圓亮點」鏡頭還在拍！　《大熱門》IG「摘草莓」公開無碼照…網暴動了

她「走光渾圓亮點」鏡頭還在拍！　《大熱門》IG「摘草莓」公開無碼照…網暴動了

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的

這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她「走光渾圓亮點」鏡頭還在拍！　《大熱門》IG「摘草莓」公開無碼照…網暴動了

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的

這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

《玩很大》小鬼「8分鐘23次」全被拍：賤喔！　畫面PO網…PTT看傻：破皮了

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

辣腿女星半夜睡進導演家11hrs！　「演他4部片都是女主角」…意外揭秘密關係

「跟我1炮算9000！」　已婚男爽啪60天…E奶屁蛋妹討分手費54萬設局電爆

裘莉18歲長子赴韓上大學！　學校、科系曝光「媽媽8月陪他去」

謝和弦混血妻犯夢遊症…T恤拿去塗鴉！　成品震撼網友：這可以賣了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

麻吉弟弟, 孫生

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 曾沛慈爆單身3年「相親被跳過」　撇1月短命戀：我可以對質！
  2. 影／玻璃瞬間刺入眼球！緩慢拔出哀號爆血　《靈異乍現》驚悚片段超想吐
  3. 小賈斯汀告白超模老婆「七夕情人節快樂」　甜文這樣寫網嗨炸！
  4. 認愛許維恩3個月！　呂銳七夕公開告白「妳真的太美了」
  5. 女神卡卡為日本電影首次點頭！岡田准一《殺手寓言》罕見超強卡司
  6. 白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！　「60分鐘閨房愛情片」傳出…IG曝光裡面更辣
  7. 暫停參加金馬！　北京電影人感嘆「失去被認可的機會」
  8. 樓心潼不拍八點檔原因曝光！　壓力大患甲狀腺亢進...掰了8年經紀公司
  9. 偶像有很多同性戀？　爆紅女團親口爆料：有人已經出櫃！
  10. 《返校》駁斥「選角內定說」！王淨非素人惹議？導演：她試鏡2次

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366