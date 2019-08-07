昆凌七夕「真情告白被吐槽」　周杰倫一看傻了：誰會翻譯

記者許皓婷／綜合報導

一年一度的七夕情人節又到了！昆凌和周杰倫結婚後，育有一對兒女，家庭幸福美滿之外，小倆口的好感情也常羨煞不少人，她也在這個特別的節日發文向老公告白，閃瞎一大票網友。

▲周杰倫、昆凌婚後常大方放閃。（圖／翻攝自Instagram／昆凌）

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7日正值七夕情人節，昆凌在Instagram發文：「You are not only my partner, but you are also my best friend, my partner in crime.（你不只是我的夥伴，還是我最好的朋友、一起共患難的人）」用一連串英文向周杰倫告白，浪漫又甜蜜，並PO出兩人合照，只見她單手靠在老公肩膀上，露出微微的甜笑，洋溢滿滿幸福氛圍。

▲昆凌七夕向周杰倫告白。（圖／翻攝自Instagram／昆凌）

而昆凌的一番告白文，周杰倫卻似乎被其中一句英文難倒了，只見他在底下回覆：「哈哈誰會翻譯My partner in crime.」突如其來的發問逗樂不少人，也因此釣出許多網友替他解惑，「無論發生甚麼事，你們兩個永遠在一起的意思」、「意思是一起共患難的人喔」。

▲周杰倫回覆昆凌發文。（圖／翻攝自Instagram／昆凌）