昆凌七夕「真情告白被吐槽」　周杰倫一看傻了：誰會翻譯

記者許皓婷/綜合報導

一年一度的七夕情人節又到了!昆凌和周杰倫結婚後,育有一對兒女,家庭幸福美滿之外,小倆口的好感情也常羨煞不少人,她也在這個特別的節日發文向老公告白,閃瞎一大票網友。

▲周杰倫、昆凌婚後常大方放閃。(圖/翻攝自Instagram/昆凌)

7日正值七夕情人節,昆凌在Instagram發文:「You are not only my partner, but you are also my best friend, my partner in crime.(你不只是我的夥伴,還是我最好的朋友、一起共患難的人)」用一連串英文向周杰倫告白,浪漫又甜蜜,並PO出兩人合照,只見她單手靠在老公肩膀上,露出微微的甜笑,洋溢滿滿幸福氛圍。

▲昆凌七夕向周杰倫告白。(圖/翻攝自Instagram/昆凌)

而昆凌的一番告白文,周杰倫卻似乎被其中一句英文難倒了,只見他在底下回覆:「哈哈誰會翻譯My partner in crime.」突如其來的發問逗樂不少人,也因此釣出許多網友替他解惑,「無論發生甚麼事,你們兩個永遠在一起的意思」、「意思是一起共患難的人喔」。

▲周杰倫回覆昆凌發文。(圖/翻攝自Instagram/昆凌)