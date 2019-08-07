鄭秀文跳脫以往喜戲演出　《花椒之味》演活大姊一角

記者洪文／綜合報導



藝人鄭秀文在新片《花椒之味》演出大姊心中「對父親相當重視，表面卻又以恨怨來掩飾」的細膩情感，高難度內心戲卻表現得爐火純青，恰到好處。她說：「大姊在片中絕對是一個充滿壓抑的人，小時候的經歷，讓他對父親有一些誤解，所以無法和爸爸好好相處。」

▲《花椒之味》劇照。（圖／華映提供，以下同）



鄭秀文表示，《花椒之味》當中的大姊讓自己過著非常忙碌的生活，去模糊掉自己內心很多的感受，這個角色一直以來和爸爸保持一段距離，直到父親離開很久之後，她透過和其他2個妹妹的相處下，才能面對自己的真實感受。

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導演麥曦茵說：「我們心中有些傷口不敢直接接觸，就會自我保護去保持距離。」鍾鎮濤扮演的父親角色也成了戲劇一大關鍵，三姊妹相聚後，互相了解之後，分享各自己對父親的回憶，才逐漸拼湊出上一輩的故事，她們便在吵吵鬧鬧、互相依偎中獲得了彼此間「家人」的慰藉，並嘗試與各自面對的問題做出和解。

《花椒之味》集合香港天后鄭秀文、台灣人氣演員賴雅妍及大陸潛力新人李曉峰演出同父異母三姊妹，由金馬名導許鞍華監製，香港新銳女導演麥曦茵編劇執導，劉德華友情客串，描述三姊妹因父親的去世而相遇，互相扶持下，才能坦然面對人生的無常及對父親的情感。



《花椒之味》將於9月12日中秋節在台上映。