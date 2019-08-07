R＆B天王勞凱利再加2罪！付6000誘騙未成年少女脫光共舞摸透透

記者吳孟庭／綜合報導

以《相信我能飛翔（I Believe I Can Fly）》等歌曲成為家喻戶曉天王的美國歌手勞凱利（R. Kelly），再度被爆出性醜聞，他支付美金200（約台幣6000元）要求未成年少女在他面前全裸，最後自己更脫光與她共舞，他正因陷入性侵等多項罪名的官司將雪上加霜。

▲勞凱利（R. Kelly）性侵再加兩罪。（圖／路透社）

勞凱利上月才因性侵兒童、妨礙司法等13項罪名被捕，明尼蘇達檢方進一步在當地時間本周一（5日）追加兩項重罪，指出他在2001年犯下買春以及誘使未成年少女發生不正當性關係。

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根據報導，2001年當少女才17歲時，因為得知勞凱利會出現在某場演唱會（他並非上台表演），為了拿到偶像簽名而在演唱會場外等待，勞凱利為她簽名後卻附上一支電話號碼，當她回撥，天王便邀對方來到自己下榻的飯店。

來到飯店的無知少女，勞凱利先是給她200塊錢（約台幣6000元）要求她熱舞，接著歌手「不但幫忙褪去衣物」甚至更「脫掉自己衣服」，兩人全裸一起共舞。小女生在床上跳舞到一半，勞凱利更上前撫摸她全身，包含她的下體以及胸部，不過最後並沒有發生性交的行為。

檢方目前已經取得當年受害女子的證詞，以及受害者兄長的佐證，表示勞凱利最後還說希望在演唱會看到她，便給了她18歲以上才能進入的演唱會門票，讓她在最前面觀賞他的演出。當天哥哥看到妹妹出現也非常驚訝，因為他知道妹妹根本沒錢買門票，在追問之下才得知妹妹在勞凱利房間跳舞的事情，但因為看到妹妹神情不安，便沒有追問細節。

▲勞凱利曾經風光一時，爆出醜聞後被女神卡卡等曾經合作的對象警急切割。（圖／CFP）

檢方認為，勞凱利利用他的名氣，不斷誘使未成年少女與他發生性關係，2019年5月，勞凱利曾被指控11項跟性侵相關的罪名。在6月舉行的聽證會上，他否認上述指控。據了解，他涉嫌在1998至2010年間，性侵至少4名女性，當中3名是未成年人。7月時因性侵兒童、妨礙司法等13項罪名正式被捕，目前還待在拘留所，直至上周都還是否認涉嫌性侵。

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