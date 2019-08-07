ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

龍劭華和愛女合拍微電影　感動喊：是最棒的父親節禮物

記者李欣容／台北報導

資深藝人龍劭華今年父親節很特別，因為他終於圓了想跟女兒一起拍戲的夢想，龍劭華女兒陳璇今年進入演藝圈，龍劭華才剛跟經紀人說，希望有天能跟小孩一起演戲，就馬上有家具品牌找上門合作微電影廣告。

▲▼ 龍劭華和女兒拍廣告 。（圖／寶麗來提供）

▲龍劭華和女兒拍廣告 。（圖／寶麗來提供）

和父親不同，陳璇的氣質文靜又知性，兩人拍起照片，陳璇架式十足，龍劭華不甘示弱也跟著做出時尚pose，龍劭華開心說要把照片擺在家裡。

請繼續往下閱讀...

龍劭華平時對節日不太在意，父親節也都在工作中度過，陳璇也說，「有記憶以來，我們家似乎都沒特別慶祝父親節，要看爸爸是否有工作，對我來說這個節日只是形式上的，我只想好好把握和珍惜跟爸爸在一起的每一個日子，不是只有父親節。」

▲▼ 龍劭華和女兒拍廣告 。（圖／寶麗來提供）

▲龍劭華和女兒同台演戲 。（圖／寶麗來提供）

但孝順的她每年都會寫卡片給龍劭華，讓他備感窩心，年初陳璇開始拍戲工作賺了點錢，今年父親節除了送爸爸卡片外，也加碼挑選了一條手鍊送給爸爸，希望爸爸戴在身上代替自己時刻的陪伴他。

問陳璇跟爸爸對戲會有壓力嗎？陳璇想了想說，「好像沒有特別感到壓力，畢竟對象也真的是我的爸爸，這次能一起拍攝微電影廣告很開心，但我還是希望等之後自己演技更成熟，可以再和他對戲。」

推薦閱讀

她「走光渾圓亮點」鏡頭還在拍！　《大熱門》IG「摘草莓」公開無碼照…網暴動了

她「走光渾圓亮點」鏡頭還在拍！　《大熱門》IG「摘草莓」公開無碼照…網暴動了

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的

這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

《玩很大》小鬼「8分鐘23次」全被拍：賤喔！　畫面PO網…PTT看傻：破皮了

《玩很大》小鬼「8分鐘23次」全被拍：賤喔！　畫面PO網…PTT看傻：破皮了

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

辣腿女星半夜睡進導演家11hrs！　「演他4部片都是女主角」…意外揭秘密關係

辣腿女星半夜睡進導演家11hrs！　「演他4部片都是女主角」…意外揭秘密關係

「跟我1炮算9000！」　已婚男爽啪60天…E奶屁蛋妹討分手費54萬設局電爆

「跟我1炮算9000！」　已婚男爽啪60天…E奶屁蛋妹討分手費54萬設局電爆

裘莉18歲長子赴韓上大學！　學校、科系曝光「媽媽8月陪他去」

裘莉18歲長子赴韓上大學！　學校、科系曝光「媽媽8月陪他去」

《玩命關頭》莉蒂怒了！為了1個角色「嗆爆13年編劇」：第9集與你無關

《玩命關頭》莉蒂怒了！為了1個角色「嗆爆13年編劇」：第9集與你無關

謝和弦混血妻犯夢遊症…T恤拿去塗鴉！　成品震撼網友：這可以賣了

謝和弦混血妻犯夢遊症…T恤拿去塗鴉！　成品震撼網友：這可以賣了

屁蛋妹爆打仙女正宮！　睡人夫「偷拍激烈刺槍片」PO網叫囂：看他多需要我

屁蛋妹爆打仙女正宮！　睡人夫「偷拍激烈刺槍片」PO網叫囂：看他多需要我

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她「走光渾圓亮點」鏡頭還在拍！　《大熱門》IG「摘草莓」公開無碼照…網暴動了

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的

這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

《玩很大》小鬼「8分鐘23次」全被拍：賤喔！　畫面PO網…PTT看傻：破皮了

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

辣腿女星半夜睡進導演家11hrs！　「演他4部片都是女主角」…意外揭秘密關係

「跟我1炮算9000！」　已婚男爽啪60天…E奶屁蛋妹討分手費54萬設局電爆

裘莉18歲長子赴韓上大學！　學校、科系曝光「媽媽8月陪他去」

《玩命關頭》莉蒂怒了！為了1個角色「嗆爆13年編劇」：第9集與你無關

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

龍劭華, 陳璇

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 麻吉弟弟合作孫生怒了！　Rap錄很久...製作人2次拜託：他年紀還停在18歲
  2. 張秀卿上空學猴樹上盪！ 長大胸部腫起來遭人重搥
  3. 鄭秀文跳脫以往喜戲演出　《花椒之味》演活大姊一角
  4. R＆B天王勞凱利再加2罪！付6000誘騙未成年少女脫光共舞摸透透
  5. 龍劭華和愛女合拍微電影　感動喊：是最棒的父親節禮物
  6. 專訪／《終極》張皓明帶家人遊英法　遇「毒氣攻擊」見逃竄現場
  7. 羅小白最感謝Super Junior希澈！　「一支影片」啟發演藝路
  8. 《與惡》陳妤七夕約會內容曝光！2年圈外男友親自接送甜爆
  9. 掰了坂口健太郎！　波瑠感情空窗4年爆新戀情…宮古島旅行「和他睡同房」
  10. 小18歲老公借錢撂狠話：妳懂屁！　韓女星才結婚1年⋯他離家出走了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366