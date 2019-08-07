龍劭華和愛女合拍微電影　感動喊：是最棒的父親節禮物

記者李欣容／台北報導

資深藝人龍劭華今年父親節很特別，因為他終於圓了想跟女兒一起拍戲的夢想，龍劭華女兒陳璇今年進入演藝圈，龍劭華才剛跟經紀人說，希望有天能跟小孩一起演戲，就馬上有家具品牌找上門合作微電影廣告。

▲龍劭華和女兒拍廣告 。（圖／寶麗來提供）

和父親不同，陳璇的氣質文靜又知性，兩人拍起照片，陳璇架式十足，龍劭華不甘示弱也跟著做出時尚pose，龍劭華開心說要把照片擺在家裡。

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龍劭華平時對節日不太在意，父親節也都在工作中度過，陳璇也說，「有記憶以來，我們家似乎都沒特別慶祝父親節，要看爸爸是否有工作，對我來說這個節日只是形式上的，我只想好好把握和珍惜跟爸爸在一起的每一個日子，不是只有父親節。」

▲龍劭華和女兒同台演戲 。（圖／寶麗來提供）

但孝順的她每年都會寫卡片給龍劭華，讓他備感窩心，年初陳璇開始拍戲工作賺了點錢，今年父親節除了送爸爸卡片外，也加碼挑選了一條手鍊送給爸爸，希望爸爸戴在身上代替自己時刻的陪伴他。

問陳璇跟爸爸對戲會有壓力嗎？陳璇想了想說，「好像沒有特別感到壓力，畢竟對象也真的是我的爸爸，這次能一起拍攝微電影廣告很開心，但我還是希望等之後自己演技更成熟，可以再和他對戲。」