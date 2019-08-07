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小賈斯汀告白超模老婆「七夕情人節快樂」　甜文這樣寫網嗨炸！

記者阮巧雯／綜合報導

加拿大小天王小賈斯汀（Justin Bieber）在全球擁有超高人氣，7月19日更突然開通微博帳號，大陸網友歡呼不用翻牆上IG，就能看到偶像了！他也在七夕當天，發文慶祝情人節，不少網友看了紛紛留言表示：「入境隨俗我愛你！」

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）和老婆海莉（Hailey Bieber）。（圖／翻攝自IG／justinbieber）

▲小賈斯汀和老婆海莉感情甜蜜，常常在IG放閃。（圖／翻攝自IG／justinbieber）

小賈斯汀7日在微博上傳一張與超模老婆海莉（Hailey Bieber）合照，照片中，兩人身穿同色系上衣，雖然畫面模糊，但看得出來打情罵俏的兩人感情甜蜜。他也配圖寫道：「七夕情人節快樂。」短短一句話和隨興照，再次讓粉絲暴動，光是貼文轉發次數就將近6000次。

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▲▼小賈斯汀微博發文七夕情人節快樂。（圖／翻攝自微博／JustinBieber）

▲小賈斯汀入境隨俗，在微博發文：「七夕情人節快樂。」（圖／翻攝自微博／JustinBieber）

其實，小賈斯汀時不時就會在IG放閃，或發一張老婆照片，配上肉麻情話。他先前就上傳一張老婆躺在懷中熟睡照，發文甜蜜寫道：「我的嘴唇非常忌妒我的手，因為它能把妳（海莉）抱在懷中。」PO文一發立刻引起網友直呼：「我要被甜翻啦！」只能說小賈斯汀撩妹技能滿點，又加上帥氣長相，魅力真是無處安放呀！

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）和老婆海莉（Hailey Bieber）。（圖／翻攝自IG／justinbieber）

▲小賈斯汀常常在IG上對老婆大講肉麻情話。（圖／翻攝自IG／justinbieber）

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