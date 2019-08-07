羅小白最感謝Super Junior希澈！　「一支影片」啟發演藝路

記者關韶文／台北報導

由於韓國大學路（Daehak-ro）以一年四季都上演話劇、音樂劇，是韓國最具時尚及街頭藝術氣息的地區，每年秋季還會舉辦「Welcome大學路」表演觀光慶典，是韓國代表文化藝術街，這次為了號召更多民眾參與，邀請羅小白為韓國慶典公演揭開序幕！

受邀來看韓國大學路音樂劇及亂打秀演出的羅小白，在記者會上特別提到自己當初會從街頭表演的而成為網紅素人並進而踏入演藝圈，其實背後原因與韓國藝人有關，而且這個隱藏版貴人正是super Junior的希澈！

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▲▼羅小白出席韓國公演慶典「下一站藝起去韓國大學路」來台造勢。（圖／記者湯興漢攝）

原來先前在當街頭藝人打鼓表演的影片被Super Junior的希澈在上網時看到，因為覺得她打鼓很帥氣而被吸引住，還用手機錄下來po在社群網站上，結果因此讓她踏上網紅之路！羅小白表示：｢要感謝希澈在社群網站上發了兩次文，讓大家認識我，覺得緣分很奇妙！」

因為在街頭表演而讓自己與打鼓結下不解之緣的羅小白，在進入演藝圈後除了持續到各地去表演並參加音樂會與各國鼓手菁英交流外，還有了自己聯名專屬簽名版的鼓棒！此外，事業經營有成的她，今年更多了一個｢老闆娘」的身分，開了一間專門教打鼓的音樂教室，學生年齡階層從五歲到大學生、上班族都有，羅小白表示：｢希望讓台灣更多人接觸並進而喜歡打鼓這門學問！」