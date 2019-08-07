曾沛慈爆單身3年「相親被跳過」　撇1月短命戀：我可以對質！

記者蔡琛儀／台北報導

曾沛慈加盟亞神音樂後，推出新專輯《謎之音》，今舉辦新歌分享會，今天剛好也是七夕情人節，她先前被爆出與在美國認識的華裔男交往一個月就分手，對此她激動大喊是誤會，還放話：「不然讓我跟爆料的人對質！」澄清自己已經度過3次「單身七夕」。

▲曾沛慈推新專輯，爽和孔劉合照。（圖／記者林敬旻攝）

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曾沛慈稱現在沒有追求者，家人要介紹相親對象，也都會跳過她，讓她也很疑惑為何自己都沒有桃花，身為基督徒的她還曾半夜禱告脫單，相當有趣。不過先前的緋聞傳出後，她怕媽媽當真，一回到家就在門口大喊：「媽，我單身！」讓媽媽還有些失望。

為了圓滿她的七夕，唱片公司特地為她準備心願板，上面有孔劉、金城武、布萊德彼特、張立東、蔡昌憲以及網紅蕭志瑋，她首先把認識15年的好友張立東砍掉，隨後曾沛慈秒選孔劉，果然帶著她連到「得三金」的好結果，隨後她選金城武，卻對應「朋友借錢不還」，張立東則是「馬上遇見真愛」。

▲曾沛慈強調自己已經單身「三個七夕」。（圖／記者林敬旻攝）

她今一口氣搶先釋出五首新歌，透露《怎麼能這樣》，媽媽聽到後愣了好幾秒才突然哭出來，原因她雖沒有細問，但能感動媽媽，讓曾沛慈覺得很有成就感；而另一首由她親自作詞作曲的《尋找》，則是拍攝《我們與惡的距離》時，有感而發的創作。